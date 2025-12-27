El PIB supone un indicador numérico del poder nacional en términos de producto interior bruto. El PIB es uno de los indicadores clave para determinar el estado de la economía de la nación. Un crecimiento del índice por encima de las expectativas se considera positivo para el yen.

El PIB de Japón fue de aproximadamente 528 billones de yenes en 2015, el tercero del mundo después de EE.UU. y China. El PIB de Japón ha ido disminuyendo desde finales de los años noventa. Esta disminución se debe a la baja tasa de crecimiento real y a la deflación total. En los últimos años, se asume que el crecimiento económico no se puede sentir incluso si el PIB de Japón aumenta.

La Ratio del PIB muestra la cantidad de todos los bienes y servicios producidos en Japón en el trimestre dado en comparación con el trimestre anterior. El cálculo tiene en cuenta el consumo privado, el gasto gubernamental, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas del país. En Japón, incluye servicios ajenos al mercado, como los servicios gubernamentales y las tarifas de alquiler de viviendas privadas, pero generalmente no abarca actividades no remuneradas como el voluntariado o las tareas no remuneradas.

El Producto Interior Bruto (PIB) supone el estándar más amplio de actividad económica, así como un importante indicador de la decisión económica. Las fluctuaciones trimestrales en las tasas del PIB generalmente indican el crecimiento económico. Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY, mientras que los inferiores a lo esperado se interpretan como negativos/bajistas para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: