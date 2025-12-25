Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Suecia
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|1.1%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|8.2%
|nov 2025
|8.9%
|Mensual
|IPC a/a
|-0.2%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Riksbank
|1.75%
|1.75%
|Balanza Comercial de Bienes
|Kr1.5 B
|oct 2025
|Kr4.9 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, SEK, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Balanza Comercial de Bienes, Pronóstico: Kr0.0 B, Anterior: Kr1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, Préstamos para Hogares a/a, Pronóstico: 5.0%, Anterior: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Préstamos para Empresas no Financieras a/a, Anterior: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Masa Monetaria M3 a/a
2025.12.30 08:30, SEK, Actas de la Reunión sobre Política Financiera del Riksbank
2025.12.31 00:00, SEK, Nochevieja
2026.01.01 00:00, SEK, Día de Año Nuevo
2026.01.02 07:30, SEK, PMI de la Manufactura de Silf/Swedbank, Pronóstico: 54.2, Anterior: 54.6
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|2.6%
|3 T 2025
|2.4%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|1.1%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|8.2%
|nov 2025
|8.9%
|Mensual
|Tasa de Desempleo Registrada
|6.7%
|nov 2025
|6.8%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|-0.2%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|IPC m/m
|2.3%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPCA a/a
|2.3%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPCA m/m
|-0.2%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|IPCF a/a
|2.3%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPCF m/m
|-0.2%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|PPI m/m
|1.2%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-1.4%
|nov 2025
|0.4%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Riksbank
|1.75%
|1.75%
|Masa Monetaria M3 a/a
|N/D
|oct 2025
|4.0%
|Mensual
|Préstamos para Empresas no Financieras a/a
|3.0%
|oct 2025
|2.5%
|Mensual
|Préstamos para Hogares a/a
|1500.0%
|oct 2025
|4900.0%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balanza Comercial de Bienes
|Kr1.5 B
|oct 2025
|Kr4.9 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|Kr93.2 B
|3 T 2025
|Kr98.0 B
|Trimestral
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio en los Inventarios Industriales
|Kr1.516 B
|1 T 2021
|Kr-5.775 B
|Trimestral
|Confianza de la Manufactura
|103.8
|dic 2025
|100.8
|Mensual
|Existencias empresariales t/t
|0.7%
|1 T 2024
|-1.5%
|Trimestral
|Indicador de Tendencia Económica
|103.7
|dic 2025
|101.5
|Mensual
|Inventarios Industriales t/t
|0.6%
|1 T 2021
|-2.2%
|Trimestral
|Nuevos Pedidos Industriales a/a
|12.1%
|oct 2025
|6.7%
|Mensual
|Nuevos Pedidos Industriales m/m
|6.7%
|oct 2025
|4.7%
|Mensual
|PMI Compuesto de Silf/Swedbank
|57.8
|nov 2025
|55.6
|Mensual
|PMI de la Manufactura de Silf/Swedbank
|54.6
|nov 2025
|55.0
|Mensual
|PMI del Sector Servicios de Silf/Swedbank
|59.1
|nov 2025
|55.4
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|-6.6%
|oct 2025
|5.0%
|Mensual
|Producción del Sector Privado a/a
|111.4%
|oct 2025
|103.2%
|Mensual
|Producción del Sector Privado m/m
|102.1%
|oct 2025
|101.4%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|6.1%
|oct 2025
|14.3%
|Mensual
|Uso de la Capacidad Industrial t/t
|-0.2%
|3 T 2025
|0.8%
|Trimestral
|Variación de las existencias empresariales
|Kr3.465 B
|3 T 2025
|Kr2.327 B
|Trimestral
|Índice de Confianza Empresarial
|107.4
|dic 2025
|105.5
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Consumo del Hogar a/a
|2.3%
|oct 2025
|3.6%
|Mensual
|Consumo del Hogar m/m
|-0.9%
|oct 2025
|0.5%
|Mensual
|Expectativas de Inflación
|7.0%
|dic 2025
|7.1%
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|1.1%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|5.6%
|nov 2025
|3.5%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|95.8
|dic 2025
|95.7
|Mensual