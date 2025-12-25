CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de Suecia

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 1.1% Trimestral
Tasa de Desempleo 8.2% nov 2025 8.9% Mensual
IPC a/a -0.2% nov 2025 0.4% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del Riksbank 1.75% 1.75%
Balanza Comercial de Bienes Kr​1.5 B oct 2025 Kr​4.9 B Mensual

2025.12.25 00:00, SEK, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Balanza Comercial de Bienes, Pronóstico: Kr​0.0 B, Anterior: Kr​1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, Préstamos para Hogares a/a, Pronóstico: 5.0%, Anterior: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Préstamos para Empresas no Financieras a/a, Anterior: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Masa Monetaria M3 a/a
2025.12.30 08:30, SEK, Actas de la Reunión sobre Política Financiera del Riksbank
2025.12.31 00:00, SEK, Nochevieja
2026.01.01 00:00, SEK, Día de Año Nuevo
2026.01.02 07:30, SEK, PMI de la Manufactura de Silf/Swedbank, Pronóstico: 54.2, Anterior: 54.6

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 2.6% 3 T 2025 2.4% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 1.1% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 8.2% nov 2025 8.9% Mensual
Tasa de Desempleo Registrada 6.7% nov 2025 6.8% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a -0.2% nov 2025 0.4% Mensual
IPC m/m 2.3% nov 2025 3.1% Mensual
IPCA a/a 2.3% nov 2025 3.1% Mensual
IPCA m/m -0.2% nov 2025 0.4% Mensual
IPCF a/a 2.3% nov 2025 3.1% Mensual
IPCF m/m -0.2% nov 2025 0.4% Mensual
PPI m/m 1.2% nov 2025 0.4% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -1.4% nov 2025 0.4% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del Riksbank 1.75% 1.75%
Masa Monetaria M3 a/a N/D oct 2025 4.0% Mensual
Préstamos para Empresas no Financieras a/a 3.0% oct 2025 2.5% Mensual
Préstamos para Hogares a/a 1500.0% oct 2025 4900.0% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balanza Comercial de Bienes Kr​1.5 B oct 2025 Kr​4.9 B Mensual
Cuenta corriente Kr​93.2 B 3 T 2025 Kr​98.0 B Trimestral
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio en los Inventarios Industriales Kr​1.516 B 1 T 2021 Kr​-5.775 B Trimestral
Confianza de la Manufactura 103.8 dic 2025 100.8 Mensual
Existencias empresariales t/t 0.7% 1 T 2024 -1.5% Trimestral
Indicador de Tendencia Económica 103.7 dic 2025 101.5 Mensual
Inventarios Industriales t/t 0.6% 1 T 2021 -2.2% Trimestral
Nuevos Pedidos Industriales a/a 12.1% oct 2025 6.7% Mensual
Nuevos Pedidos Industriales m/m 6.7% oct 2025 4.7% Mensual
PMI Compuesto de Silf/Swedbank 57.8 nov 2025 55.6 Mensual
PMI de la Manufactura de Silf/Swedbank 54.6 nov 2025 55.0 Mensual
PMI del Sector Servicios de Silf/Swedbank 59.1 nov 2025 55.4 Mensual
Producción Industrial m/m -6.6% oct 2025 5.0% Mensual
Producción del Sector Privado a/a 111.4% oct 2025 103.2% Mensual
Producción del Sector Privado m/m 102.1% oct 2025 101.4% Mensual
Producción industrial a/a 6.1% oct 2025 14.3% Mensual
Uso de la Capacidad Industrial t/t -0.2% 3 T 2025 0.8% Trimestral
Variación de las existencias empresariales Kr​3.465 B 3 T 2025 Kr​2.327 B Trimestral
Índice de Confianza Empresarial 107.4 dic 2025 105.5 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Consumo del Hogar a/a 2.3% oct 2025 3.6% Mensual
Consumo del Hogar m/m -0.9% oct 2025 0.5% Mensual
Expectativas de Inflación 7.0% dic 2025 7.1% Mensual
Ventas Minoristas m/m 1.1% nov 2025 -0.2% Mensual
Ventas minoristas a/a 5.6% nov 2025 3.5% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor 95.8 dic 2025 95.7 Mensual