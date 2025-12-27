El PMI (Índice de Gerentes de Compras) de la Construcción de Francia es reunido y publicado por IHS Markit. El indicador muestra el nivel de actividad de los gerentes de compras del sector de la construcción en el país.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras en más de 150 empresas de construcción de Francia con una gran contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:

La actividad empresarial general

La actividad en la construcción de viviendas

La actividad de la construcción comercial

La actividad de la ingeniería civil

Los nuevos pedidos

El empleo

El número de compras

Los tiempos de entrega de los proveedores

Los precios de los insumos

El trabajo con subcontratistas (actividad, disponibilidad, tarifas, calidad)

La producción futura a corto plazo

Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Los valores superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la construcción. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector de la construcción y la inflación. Un aumento del PMI de la Construcción indica que las condiciones de mercado son favorables y puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.

