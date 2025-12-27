Los Préstamos Hipotecarios del Banco de Inglaterra m/m muestran el cambio en la cantidad neta de préstamos actuales garantizados para el hogar en el mes reportado en comparación con el anterior.

El Banco de Inglaterra reúne mensualmente información sobre los préstamos garantizados para el hogar. Hay tres tipos principales de prestamistas que proporcionan hipotecas y envían informes relacionados con las mismas al Banco de Inglaterra y otras agencias gubernamentales.

Bancos residentes en el Reino Unido. Ofrecen informes de crédito mensuales directamente al Banco de Inglaterra.

Las sociedades de fomento son bancos especializados que otorgan préstamos específicos para vivienda. Los datos de las sociedades de construcción también se recopilan de forma permanente y se proporcionan en formas especiales.

Otros prestamistas especializados. La información de estos es recopilada por el Instituto Nacional de Estadística.

El volumen neto de los préstamos hipotecarios vigentes representa el flujo bruto de préstamos en el mes actual, una vez deducido el reembolso del préstamo.

El crecimiento de los préstamos hipotecarios indica la expansión del mercado de la vivienda y el factor de actividad del sector bancario. El crecimiento es generalmente favorable para la economía nacional. Por ello, el aumento del indicador puede tener una influencia positiva en las cotizaciones de la libra esterlina.

