Índice de Precios al Productor en la Unión Europea, a/a (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Eurostat
Sector:
Precios
Baja -0.5%
-0.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
-1.5%
-0.5%
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a caracteriza el cambio en los precios de los bienes fabricados en la zona euro y vendidos en el mercado interno, en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula desde la perspectiva del productor. El valor muestra los precios básicos que no incluyen IVA e impuestos similares directamente relacionados con la circulación de productos. Los montos reales de las transacciones se utilizan en el cálculo para mostrar el movimiento del precio real.

Eurostat calcula y publica los datos agregados para todos los Estados Miembros. La información se obtiene a partir de una encuesta realizada a varios miles de empresas manufactureras. Los fabricantes se dividen en tres grupos: empresas mineras, empresas industriales y proveedores de electricidad, gas y agua. El cambio de precio se calcula en comparación con el periodo base. El periodo base se revisa cada 5 años y actualmente se establece en 2010. Los pesos relativos de los Estados Miembros en el cálculo del índice agregado también se revisan periódicamente.

El IPP registra el movimiento de los precios a nivel de producción, antes de que los productos aparezcan en el mercado minorista. Por lo tanto, permite predecir cambios adicionales en los precios a nivel del consumidor. El IPP se usa como indicador principal de las presiones inflacionarias. Los datos se utilizan al preparar la política monetaria.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor en la Unión Europea, a/a (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-0.5%
0.1%
-0.2%
sept 2025
-0.2%
-1.9%
-0.6%
ago 2025
-0.6%
0.6%
0.2%
jul 2025
0.2%
1.9%
0.6%
jun 2025
0.6%
0.4%
0.3%
may 2025
0.3%
0.2%
0.7%
abr 2025
0.7%
1.5%
1.9%
mar 2025
1.9%
3.3%
3.0%
feb 2025
3.0%
3.9%
1.7%
ene 2025
1.8%
1.1%
0.1%
dic 2024
0.0%
-2.2%
-1.2%
nov 2024
-1.2%
-3.3%
-3.3%
oct 2024
-3.2%
-2.8%
-3.4%
sept 2024
-3.4%
-2.6%
-2.3%
ago 2024
-2.3%
-0.3%
-2.2%
jul 2024
-2.1%
-1.7%
-3.3%
jun 2024
-3.2%
-3.8%
-4.1%
may 2024
-4.2%
-5.6%
-5.7%
abr 2024
-5.7%
-6.2%
-7.8%
mar 2024
-7.8%
-5.6%
-8.5%
feb 2024
-8.3%
-8.6%
ene 2024
-8.6%
-3.2%
-10.6%
dic 2023
-10.6%
-7.9%
-8.8%
nov 2023
-8.8%
-4.7%
-9.4%
oct 2023
-9.4%
-13.3%
-12.4%
sept 2023
-12.4%
-14.9%
-11.5%
ago 2023
-11.5%
-11.4%
-7.6%
jul 2023
-7.6%
-8.9%
-3.4%
jun 2023
-3.4%
-6.9%
-1.6%
may 2023
-1.5%
6.1%
0.9%
abr 2023
1.0%
0.8%
5.5%
mar 2023
5.9%
8.8%
13.3%
feb 2023
13.2%
10.6%
15.1%
ene 2023
15.0%
28.6%
24.5%
dic 2022
24.5%
30.2%
26.9%
nov 2022
27.1%
28.2%
30.5%
oct 2022
30.8%
39.3%
41.9%
sept 2022
41.9%
45.9%
43.4%
ago 2022
43.3%
40.2%
38.0%
jul 2022
37.9%
33.5%
36.0%
jun 2022
35.8%
38.1%
36.2%
may 2022
36.3%
35.4%
37.2%
abr 2022
37.2%
38.7%
36.9%
mar 2022
36.8%
33.2%
31.5%
feb 2022
31.4%
30.8%
30.6%
ene 2022
30.6%
27.9%
26.3%
dic 2021
26.2%
24.3%
23.7%
nov 2021
23.7%
23.3%
21.9%
oct 2021
21.9%
17.4%
16.1%
sept 2021
16.0%
14.8%
13.4%
