El Producto Interior Bruto o PIB de Australia a/a muestra el cambio en el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en la nación en el trimestre actual en comparación con el mismo trimestre del año anterior, deduciendo los gastos de producción.

Se pueden aplicar tres enfoques para calcular el PIB.

Con el enfoque de ingresos, el PIB se calcula como el monto de la remuneración de los empleados, el superávit operativo bruto, el ingreso mixto bruto neto de los subsidios a la producción y los costes de importación. Esta cantidad se ajusta utilizando el deflactor de precios.

El método de gasto sugiere calcular el PIB como la suma de todos los gastos finales, cambios en las existencias y exportaciones netas de bienes y servicios (descontando las importaciones).

Finalmente, el enfoque del PIB por producción abarca el total del valor agregado bruto para cada industria, calculado utilizando los precios base y los impuestos, menos los subsidios a los productos. Los precios base se refieren a las cantidades obtenidas por los fabricantes, incluido el coste de cualquier subvención a los productos, antes de abonar los impuestos.

Estas tres estimaciones se realizan de forma independiente, usando diferentes fuentes de datos. Entonces, aunque los resultados deberían coincidir teóricamente, las estimaciones del PIB real son diferentes. La Oficina Australiana de Estadísticas alinea estos cálculos anualmente, equilibrándolos en los recuadros de suministro y uso. Dicha alineación produce el PIB de referencia, que es usado por analistas y economistas.

El PIB se utiliza generalmente como un indicador del estado de la economía y del nivel de vida nacionales. Su aumento se interpreta como un fortalecimiento de la economía, mientras que su declive muestra un debilitamiento de la misma.

La influencia del PIB en las cotizaciones del dólar australiano está asociada con la inflación. A su vez, la relación entre el PIB y la inflación es muy delicada. En general, el crecimiento del PIB se relaciona principalmente con un aumento de los gastos internos, lo que puede aumentar la inflación. Este crecimiento puede estimular la economía y las cotizaciones de la divisa nacional pueden crecer. No obstante, un crecimiento excesivo del PIB puede resultar peligroso, puesto que el sobrecalentamiento inflacionario lleva al debilitamiento de la economía. La mayoría de los economistas de hoy están de acuerdo en que la economía puede ser segura y estable con un crecimiento anual del PIB del 2.5% al ​​3.5%.

Gráfico de los últimos valores: