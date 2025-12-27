CalendarioSecciones

Balanza Comercial de Australia (Australia Trade Balance)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Comercio
Media $​4.385 B $​4.418 B
$​3.707 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
$​4.725 B
$​4.385 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Balanza Comercial muestra el cambio entre las exportaciones nacionales y las importaciones durante el periodo seleccionado. Los economistas utilizan la balanza comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre los países.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. En estos casos, el déficit comercial está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo, mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

La influencia de la Balanza Comercial en las cotizaciones del dólar australiano es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Estos desarrollos afectan al dólar australiano en consecuencia.

El PIB de Australia depende en gran medida de las exportaciones de productos básicos, y el aumento de las exportaciones es bueno para la economía nacional. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Australia (Australia Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
$​4.385 B
$​4.418 B
$​3.707 B
sept 2025
$​3.938 B
$​4.720 B
$​1.111 B
ago 2025
$​1.825 B
$​5.065 B
$​6.612 B
jul 2025
$​7.310 B
$​4.723 B
$​5.366 B
jun 2025
$​5.365 B
$​5.869 B
$​1.604 B
may 2025
$​2.238 B
$​6.811 B
$​4.859 B
abr 2025
$​5.413 B
$​6.421 B
$​6.892 B
mar 2025
$​6.900 B
$​3.434 B
$​2.852 B
feb 2025
$​2.968 B
$​4.113 B
$​5.156 B
ene 2025
$​5.620 B
$​4.193 B
$​4.924 B
dic 2024
$​5.085 B
$​8.479 B
$​6.792 B
nov 2024
$​7.079 B
$​5.267 B
$​5.670 B
oct 2024
$​5.953 B
$​7.121 B
$​4.532 B
sept 2024
$​4.609 B
$​4.263 B
$​5.284 B
ago 2024
$​5.644 B
$​5.529 B
$​5.636 B
jul 2024
$​6.009 B
$​9.097 B
$​5.425 B
jun 2024
$​5.589 B
$​5.812 B
$​5.052 B
may 2024
$​5.773 B
$​6.027 B
abr 2024
$​6.548 B
$​4.841 B
mar 2024
$​5.024 B
$​6.591 B
feb 2024
$​7.280 B
$​10.058 B
ene 2024
$​11.027 B
$​10.743 B
dic 2023
$​10.959 B
$​11.764 B
nov 2023
$​11.437 B
$​7.660 B
oct 2023
$​7.129 B
$​6.184 B
sept 2023
$​6.786 B
$​9.640 B
ago 2023
$​9.640 B
$​12.987 B
$​7.324 B
jul 2023
$​8.039 B
$​13.507 B
$​10.268 B
jun 2023
$​11.321 B
$​13.655 B
$​10.497 B
may 2023
$​11.791 B
$​13.661 B
$​10.454 B
abr 2023
$​11.158 B
$​13.608 B
$​14.822 B
mar 2023
$​15.269 B
$​13.029 B
$​14.151 B
feb 2023
$​13.870 B
$​12.832 B
$​11.266 B
ene 2023
$​11.688 B
$​13.181 B
$​12.985 B
dic 2022
$​12.237 B
$​13.245 B
$​13.475 B
nov 2022
$​13.201 B
$​12.944 B
$​12.743 B
oct 2022
$​12.217 B
$​10.723 B
$​12.444 B
sept 2022
$​12.444 B
$​8.640 B
$​8.664 B
ago 2022
$​8.324 B
$​13.149 B
$​8.967 B
jul 2022
$​8.733 B
$​18.023 B
$​17.131 B
jun 2022
$​17.670 B
$​14.114 B
$​15.016 B
may 2022
$​15.965 B
$​10.179 B
$​13.248 B
abr 2022
$​10.495 B
$​8.574 B
$​9.738 B
mar 2022
$​9.314 B
$​10.299 B
$​7.437 B
feb 2022
$​7.457 B
$​11.153 B
$​11.786 B
ene 2022
$​12.891 B
$​9.054 B
$​8.824 B
dic 2021
$​8.356 B
$​10.577 B
$​9.756 B
nov 2021
$​9.423 B
$​12.181 B
$​10.781 B
oct 2021
$​11.220 B
$​14.318 B
$​11.824 B
sept 2021
$​12.243 B
$​13.466 B
$​14.739 B
