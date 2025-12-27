El Volumen de los Préstamos Bancarios del Banco de Japón a/a muestra la dinámica de todos los préstamos pendientes en los bancos japoneses en el mes actual, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Banco de Japón ha establecido una tasa de interés negativa, lo cual significa que las tasas se encuentran por debajo de cero. Se trata de una política monetaria no tradicional, usada para estimular la economía.

Los préstamos del BOJ abarcan los préstamos a cualquier banco con cuenta corriente en el Banco de Japón (BOJ). Existen tres tipos de préstamos: descuento de facturas, préstamos de facturas y sobregiros. El descuento de facturas supone un nuevo descuento de las facturas comerciales que la institución financiera había descontado del socio comercial para cumplir con los criterios de elegibilidad de descuento. El préstamo de facturas incluye pagarés, bonos gubernamentales, valores gubernamentales a corto plazo, bonos garantizados por el gobierno, bonos de agencias FILP, bonos municipales, bonos financieros, bonos corporativos generales, bonos extranjeros denominados en yenes, etc. Con el objeto de recibir préstamos de manera flexible, las instituciones financieras ofrecen garantías por adelantado a la sucursal principal del Banco de Japón. El sobregiro permite a los bancos pedir prestada una cuenta corriente del Banco de Japón.

Un índice por encima del valor esperado puede tener un efecto positivo en el yen japonés. Un aumento del volumen de préstamos sugiere una mejora en el sentimiento comercial, así como un crecimiento de las inversiones. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores: