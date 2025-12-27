CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Volumen de los préstamos bancarios del Banco de Japón a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Gobierno
Baja 4.2% 4.1%
4.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
4.3%
4.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Volumen de los Préstamos Bancarios del Banco de Japón a/a muestra la dinámica de todos los préstamos pendientes en los bancos japoneses en el mes actual, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Banco de Japón ha establecido una tasa de interés negativa, lo cual significa que las tasas se encuentran por debajo de cero. Se trata de una política monetaria no tradicional, usada para estimular la economía.

Los préstamos del BOJ abarcan los préstamos a cualquier banco con cuenta corriente en el Banco de Japón (BOJ). Existen tres tipos de préstamos: descuento de facturas, préstamos de facturas y sobregiros. El descuento de facturas supone un nuevo descuento de las facturas comerciales que la institución financiera había descontado del socio comercial para cumplir con los criterios de elegibilidad de descuento. El préstamo de facturas incluye pagarés, bonos gubernamentales, valores gubernamentales a corto plazo, bonos garantizados por el gobierno, bonos de agencias FILP, bonos municipales, bonos financieros, bonos corporativos generales, bonos extranjeros denominados en yenes, etc. Con el objeto de recibir préstamos de manera flexible, las instituciones financieras ofrecen garantías por adelantado a la sucursal principal del Banco de Japón. El sobregiro permite a los bancos pedir prestada una cuenta corriente del Banco de Japón.

Un índice por encima del valor esperado puede tener un efecto positivo en el yen japonés. Un aumento del volumen de préstamos sugiere una mejora en el sentimiento comercial, así como un crecimiento de las inversiones. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de los préstamos bancarios del Banco de Japón a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
4.2%
4.1%
4.1%
oct 2025
4.1%
3.9%
3.8%
sept 2025
3.8%
3.9%
3.5%
ago 2025
3.6%
3.4%
3.2%
jul 2025
3.2%
2.9%
2.7%
jun 2025
2.8%
2.6%
2.4%
may 2025
2.4%
2.6%
2.3%
abr 2025
2.4%
2.9%
2.8%
mar 2025
2.8%
3.0%
3.0%
feb 2025
3.1%
3.0%
2.9%
ene 2025
3.0%
3.0%
3.0%
dic 2024
3.1%
3.0%
2.9%
nov 2024
3.0%
3.0%
2.6%
oct 2024
2.7%
3.0%
2.7%
sept 2024
2.7%
3.2%
3.0%
ago 2024
3.0%
3.3%
3.2%
jul 2024
3.2%
3.3%
3.2%
jun 2024
3.2%
3.1%
2.9%
may 2024
3.0%
3.0%
3.1%
abr 2024
3.1%
3.2%
3.2%
mar 2024
3.2%
3.2%
3.0%
feb 2024
3.0%
3.2%
3.1%
ene 2024
3.1%
2.9%
3.0%
dic 2023
3.1%
2.7%
2.8%
nov 2023
2.8%
2.6%
2.7%
oct 2023
2.8%
2.9%
2.9%
sept 2023
2.9%
3.0%
3.1%
ago 2023
3.1%
2.6%
2.9%
jul 2023
2.9%
3.1%
3.1%
jun 2023
3.2%
3.6%
3.4%
may 2023
3.4%
3.0%
3.2%
abr 2023
3.2%
2.9%
3.0%
mar 2023
3.0%
3.6%
3.3%
feb 2023
3.3%
2.6%
3.1%
ene 2023
3.1%
2.6%
2.7%
dic 2022
2.7%
2.8%
2.7%
nov 2022
2.7%
2.5%
2.6%
oct 2022
2.7%
2.5%
2.3%
sept 2022
2.3%
2.2%
1.9%
ago 2022
1.9%
2.4%
1.7%
jul 2022
1.8%
1.4%
1.2%
jun 2022
1.3%
0.8%
0.7%
may 2022
0.7%
1.2%
0.9%
abr 2022
0.9%
0.4%
0.5%
mar 2022
0.5%
0.3%
0.3%
feb 2022
0.4%
0.6%
0.5%
ene 2022
0.6%
0.4%
0.6%
dic 2021
0.6%
0.6%
0.6%
nov 2021
0.6%
1.1%
0.9%
oct 2021
0.9%
0.4%
0.6%
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración