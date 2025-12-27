El PMI del SIPMM de Singapur muestra el nivel de actividad en el sector manufacturero de Singapur en el mes reportado. El cálculo del indicador se basa en una encuesta realizada a los representantes de más de 150 compañías. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican una ralentización de la misma. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Singapur de SIPPM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).