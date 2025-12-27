CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Singapur de SIPPM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Singapur
SGD, Dólar de Singapur
Fuente:
Instituto de Compras y Gestión de Materiales de Singapur (Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
Sector:
Negocios
Baja 50.2 51.3
50.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
50.3
50.2
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El PMI del SIPMM de Singapur muestra el nivel de actividad en el sector manufacturero de Singapur en el mes reportado. El cálculo del indicador se basa en una encuesta realizada a los representantes de más de 150 compañías. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican una ralentización de la misma. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Singapur de SIPPM (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
50.2
51.3
50.1
oct 2025
50.1
49.6
50.1
sept 2025
50.1
48.7
49.9
ago 2025
49.9
49.9
jul 2025
49.9
48.1
47.0
jun 2025
47.0
49.8
49.7
may 2025
49.7
50.0
49.6
abr 2025
49.6
50.6
50.6
mar 2025
50.6
50.7
50.7
feb 2025
50.7
50.9
50.9
ene 2025
50.9
51.1
51.1
dic 2024
51.1
51.0
51.0
nov 2024
51.0
51.1
51.0
oct 2024
51.0
50.9
51.0
sept 2024
51.0
50.6
50.7
ago 2024
50.7
50.4
50.4
jul 2024
50.4
50.4
50.4
jun 2024
50.4
50.5
50.6
may 2024
50.6
49.9
50.7
abr 2024
50.7
49.8
50.7
mar 2024
50.7
49.7
50.6
feb 2024
50.6
49.5
50.5
ene 2024
50.5
49.4
50.5
dic 2023
50.5
50.1
50.2
nov 2023
50.2
52.4
50.1
oct 2023
50.1
45.8
47.6
sept 2023
47.6
50.1
50.0
ago 2023
50.0
49.7
49.7
jul 2023
49.7
50.0
49.7
jun 2023
49.7
49.5
49.5
may 2023
49.5
49.5
49.7
abr 2023
49.7
49.7
49.9
mar 2023
49.9
50.2
50.0
feb 2023
50.0
49.8
49.8
ene 2023
49.8
49.7
49.7
dic 2022
49.7
50.0
49.8
nov 2022
49.8
49.6
49.7
oct 2022
49.7
50.0
49.9
sept 2022
49.9
50.1
50.0
ago 2022
50.0
49.9
50.1
jul 2022
50.1
50.1
50.3
jun 2022
50.3
50.4
50.4
may 2022
50.4
50.7
50.3
abr 2022
50.3
50.2
50.1
mar 2022
50.1
49.8
50.2
feb 2022
50.2
50.6
50.6
ene 2022
50.6
50.8
50.7
dic 2021
50.7
50.5
50.6
nov 2021
50.6
50.9
50.8
oct 2021
50.8
50.6
50.8
