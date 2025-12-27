Las Reservas de Divisa Extranjera de Corea del Sur muestran el valor total de las reservas de divisas, valores, depósitos bancarios, obligaciones, bonos del tesoro, derechos especiales de giro y reservas de oro de Corea del Sur. El aumento del indicador se considera positivo para las cotizaciones de won surcoreano, mientras que la disminución del mismo se considera negativa.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Divisa Extranjera de Corea del Sur (South Korea Foreign Exchange Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).