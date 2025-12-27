La Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza laboral civil total de Suiza. Ningún ajuste estacional es aplicado al cálculo del indicador. Una caída en la tasa de desempleo indica un aumento en el poder adquisitivo de la población, lo cual puede estimular la economía nacional, influyendo positivamente en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Suiza no ajustado a variaciones estacionales (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).