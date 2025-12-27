Calendario económico
Índice de Precios de Nueva Zelanda de GDT (GDT New Zealand Price Index)
|Baja
|-4.4%
|-0.7%
|
-4.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|5.0%
|
-4.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios de GDT muestra el cambio en los precios de los productos lácteos en Nueva Zelanda. El cálculo del indicador abarca el porcentaje promedio ponderado del cambio en los precios de 9 tipos de productos vendidos en la subasta de Global Dairy Trade, realizada dos veces al mes.
El Índice de Precios de Global Dairy Trade se considera un indicador avanzado de la balanza comercial de Nueva Zelanda, ya que los ingresos de las exportaciones aumentan cuando los precios de los productos básicos crecen.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Nueva Zelanda de GDT (GDT New Zealand Price Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
