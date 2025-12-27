El Índice de Precios de GDT muestra el cambio en los precios de los productos lácteos en Nueva Zelanda. El cálculo del indicador abarca el porcentaje promedio ponderado del cambio en los precios de 9 tipos de productos vendidos en la subasta de Global Dairy Trade, realizada dos veces al mes.

El Índice de Precios de Global Dairy Trade se considera un indicador avanzado de la balanza comercial de Nueva Zelanda, ya que los ingresos de las exportaciones aumentan cuando los precios de los productos básicos crecen.

Gráfico de los últimos valores: