Las Ventas Minoristas m/m reflejan el cambio en las ventas minoristas en la eurozona en el mes reportado en comparación con el anterior. El cálculo se ajusta según la inflación utilizando un deflactor especial. Asimismo, el indicador se ajusta estacionalmente (por ejemplo, para excluir la influencia de las ventas navideñas o la temporada turística de verano).

El volumen de negocios al por menor muestra la suma de todas las facturas emitidas por las unidades estadísticas registradas para un periodo dado. Se engloban todos los pagos, incluidos los costes de envío y embalaje. El cálculo tiene en cuenta los precios con todos los descuentos y bonificaciones aplicables, es decir, la cantidad real recibida por el vendedor, no los precios nominales del catálogo. Quedan excluidos el IVA e impuestos similares, los costes derivados del alquiler, los ingresos del personal (por ejemplo, contribuciones o donaciones), las ventas de bienes inmuebles y bienes de equipo de la empresa, los pagos de intereses y gastos similares.

El Cambio en las Ventas Minoristas se considera uno de los indicadores clave del gasto y la actividad del consumidor. Los últimos afectan al nivel de inflación de la zona euro. Un mayor gasto del consumidor conlleva una mayor inflación y un crecimiento más activo de la economía. Por ello, un aumento en las ventas minoristas de la eurozona puede verse como favorable para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: