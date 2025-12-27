CalendarioSecciones

Registro de Nuevos Automóviles de Alemania m/m (Germany New Car Registrations m/m)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Sector:
Negocios
Baja 0.2%
6.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Registro de Nuevos Automóviles m/m muestra los cambios en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en Alemania, en el mes actual en comparación con el mes anterior. El cuarto día hábil de cada mes, la Autoridad Federal de Transporte Motorizado KBA, que es miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ACEA, publica sus datos sobre el número de automóviles recientemente registrados durante el último mes. Hay datos por separado disponibles según el tipo de vehículo, el fabricante y la región.

Los datos para el cálculo del informe son recopilados por las autoridades reguladoras locales y las compañías de seguros. El informe solo incluye los automóviles nuevos matriculados por primera vez. Cualquier automóvil que ya haya sido registrado previamente en el país o en el extranjero queda excluido del informe. Por consiguiente, los datos del registro muestran las ventas de automóviles de manera directa.

El indicador de crecimiento muestra el aumento del consumo, así como una situación económica favorable en el país. No obstante, la venta y el registro de automóviles también pueden verse afectados por factores no económicos, como el endurecimiento de las normas ambientales. Por consiguiente, el efecto del indicador en las cotizaciones de las divisas es limitado. En general, los valores superiores a los esperados pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
0.2%
6.2%
oct 2025
6.2%
13.7%
sept 2025
13.7%
-21.7%
ago 2025
-21.7%
3.4%
jul 2025
3.4%
7.1%
jun 2025
7.1%
-1.4%
may 2025
-1.4%
-4.2%
abr 2025
-4.2%
24.6%
mar 2025
24.6%
-2.0%
feb 2025
-2.0%
-7.6%
ene 2025
-7.6%
-8.1%
dic 2024
-8.1%
5.4%
nov 2024
5.4%
11.1%
oct 2024
11.1%
5.8%
sept 2024
5.8%
-17.2%
ago 2024
-17.2%
-19.9%
jul 2024
-19.9%
25.8%
jun 2024
25.8%
-2.7%
may 2024
-2.7%
-7.9%
abr 2024
-7.9%
21.4%
mar 2024
21.4%
1.8%
feb 2024
1.8%
-11.7%
ene 2024
-11.7%
-1.6%
dic 2023
-1.6%
12.2%
nov 2023
12.2%
-2.5%
oct 2023
-2.5%
-17.9%
sept 2023
-17.9%
12.4%
ago 2023
12.4%
-13.2%
jul 2023
-13.2%
13.4%
jun 2023
13.4%
21.7%
may 2023
21.7%
-27.9%
abr 2023
-27.9%
36.4%
mar 2023
36.4%
15.0%
feb 2023
15.0%
-43.0%
ene 2023
-43.0%
20.7%
dic 2022
20.7%
24.9%
nov 2022
24.9%
-7.2%
oct 2022
-7.2%
12.9%
sept 2022
12.9%
-3.3%
ago 2022
-3.3%
-8.3%
jul 2022
-8.3%
8.4%
jun 2022
8.4%
14.9%
may 2022
14.9%
-25.3%
abr 2022
-25.3%
20.4%
mar 2022
20.4%
8.9%
feb 2022
8.9%
-19.1%
ene 2022
-19.1%
14.8%
dic 2021
14.8%
-9.3%
nov 2021
-9.3%
-9.3%
oct 2021
-9.3%
1.9%
