Calendario económico
Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Baja
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.1%
|
-0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m muestra el cambio porcentual en el volumen de libra esterlina en circulación en el mes reportado en comparación con el mes anterior.
La Masa Monetaria M4 abarca:
- Participaciones del sector privado de billetes y monedas en libra esterlina
- Depósitos en libras esterlinas, incluidos los certificados de depósito
- Efectivo en depósitos comerciales de bancos no estatales y sociedades de construcción
- Títulos comerciales y obligaciones con un vencimiento inicial de hasta 5 años, liberados por emisores británicos
- Existencias estimadas de billetes de banco en libras esterlinas
La Masa Monetaria M4 representa la estimación más líquida del suministro de dinero.
Un aumento en la oferta de dinero da la medida del crecimiento inflacionario. Como norma general, cuanto más dinero circule en el sistema monetario nacional, mayor será la inflación. Para alcanzar el objetivo inflacionario del 2%, el Banco de Inglaterra ejecuta un programa de flexibilización cuantitativa, aumentando artificialmente la oferta monetaria.
El crecimiento de la Masa Monetaria no afecta a las cotizaciones de la libra esterlina, puesto que se trata de información administrativa.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress