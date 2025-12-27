La Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m muestra el cambio porcentual en el volumen de libra esterlina en circulación en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

La Masa Monetaria M4 abarca:

Participaciones del sector privado de billetes y monedas en libra esterlina

Depósitos en libras esterlinas, incluidos los certificados de depósito

Efectivo en depósitos comerciales de bancos no estatales y sociedades de construcción

Títulos comerciales y obligaciones con un vencimiento inicial de hasta 5 años, liberados por emisores británicos

Existencias estimadas de billetes de banco en libras esterlinas

La Masa Monetaria M4 representa la estimación más líquida del suministro de dinero.

Un aumento en la oferta de dinero da la medida del crecimiento inflacionario. Como norma general, cuanto más dinero circule en el sistema monetario nacional, mayor será la inflación. Para alcanzar el objetivo inflacionario del 2%, el Banco de Inglaterra ejecuta un programa de flexibilización cuantitativa, aumentando artificialmente la oferta monetaria.

El crecimiento de la Masa Monetaria no afecta a las cotizaciones de la libra esterlina, puesto que se trata de información administrativa.

Gráfico de los últimos valores: