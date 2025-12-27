CalendarioSecciones

Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Banco de Inglaterra (Bank of England)
Sector:
Dinero
Baja -0.2% 0.5%
0.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.1%
-0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m muestra el cambio porcentual en el volumen de libra esterlina en circulación en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

La Masa Monetaria M4 abarca:

  • Participaciones del sector privado de billetes y monedas en libra esterlina
  • Depósitos en libras esterlinas, incluidos los certificados de depósito
  • Efectivo en depósitos comerciales de bancos no estatales y sociedades de construcción
  • Títulos comerciales y obligaciones con un vencimiento inicial de hasta 5 años, liberados por emisores británicos
  • Existencias estimadas de billetes de banco en libras esterlinas

La Masa Monetaria M4 representa la estimación más líquida del suministro de dinero.

Un aumento en la oferta de dinero da la medida del crecimiento inflacionario. Como norma general, cuanto más dinero circule en el sistema monetario nacional, mayor será la inflación. Para alcanzar el objetivo inflacionario del 2%, el Banco de Inglaterra ejecuta un programa de flexibilización cuantitativa, aumentando artificialmente la oferta monetaria.

El crecimiento de la Masa Monetaria no afecta a las cotizaciones de la libra esterlina, puesto que se trata de información administrativa.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria M4 del Banco de Inglaterra m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-0.2%
0.5%
0.6%
sept 2025
0.6%
0.2%
0.4%
ago 2025
0.4%
-0.4%
0.1%
jul 2025
0.1%
0.5%
0.3%
jun 2025
0.3%
0.1%
0.2%
may 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
abr 2025
0.0%
0.9%
0.3%
mar 2025
0.3%
0.0%
0.2%
feb 2025
0.2%
0.6%
1.4%
ene 2025
1.3%
0.0%
0.1%
dic 2024
0.1%
0.0%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
oct 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
sept 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
ago 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
jul 2024
0.3%
0.1%
0.5%
jun 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
may 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
abr 2024
0.1%
0.0%
0.7%
mar 2024
0.7%
0.6%
feb 2024
0.5%
0.0%
ene 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
dic 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
nov 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
oct 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
sept 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
ago 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
jul 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
jun 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
may 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
abr 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
feb 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
ene 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
dic 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
nov 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
oct 2022
0.0%
0.9%
2.1%
sept 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
ago 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
jul 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
jun 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
may 2022
0.5%
0.6%
0.0%
abr 2022
0.0%
0.4%
0.1%
mar 2022
0.1%
0.4%
1.0%
feb 2022
1.0%
0.5%
0.1%
ene 2022
0.1%
0.4%
0.0%
dic 2021
0.1%
0.5%
0.7%
nov 2021
0.7%
0.5%
0.6%
oct 2021
0.6%
0.5%
0.7%
sept 2021
0.6%
0.5%
0.5%
