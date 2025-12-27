El PMI del Sector Servicios de Markit indica los cambios en las condiciones comerciales en el sector servicios de la eurozona en el mes dado. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en empresas privadas del sector servicios.

A menudo, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en notar tales cambios. La muestra de la encuesta se elige de manera que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo:

Actividad de los negocios

Nuevos pedidos recibidos

Pedidos pendientes

Precios recibidos por los servicios producidos

Precios pagados (por los materiales, servicios y bienes comprados en el proceso de producción)

Empleo

Perspectiva de productividad a corto plazo

Los encuestados dan estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecido sin cambios. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice se ajusta estacionalmente. A las empresas encuestadas se les asignan pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas por debajo de 50 denotan un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI del sector servicios es uno de los índices más populares, por lo que los analistas lo monitorean muy de cerca. Proporciona información operativa que cubre todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector servicios y la inflación en la eurozona. El crecimiento del PMI del sector servicios indica la presencia de condiciones favorables en el mercado y puede verse como positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: