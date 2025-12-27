Como sugiere su nombre, el valor muestra el número de plataformas de perforación en los EE.UU. que Baker Hughes ha publicado desde 1944, siempre el último día hábil de la semana, generalmente los viernes, a las 12 del mediodía. Este valor supone un importante barómetro comercial para la industria de la perforación de petróleo y gas natural y sus proveedores. Cuando las plataformas de perforación están activas, consumen productos y servicios de la industria de servicios correspondiente. No obstante, los desarrollos técnicos han aumentado la eficacia de las plataformas de perforación. Por consiguiente, no resulta fácil deducir un punto vulnerable en esta industria debido a la disminución del número de plataformas. Sigue siendo un indicador líder de la demanda de productos del petróleo y gas natural, especialmente combinado con otras métricas.

Este valor también indica el estado de la economía estadounidense, ejerciendo una posible influencia en el USD.

Gráfico de los últimos valores: