Calendario económico
Recuento de plataformas petrolíferas en Estados Unidos de Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|Media
|N/D
|
542
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Como sugiere su nombre, el valor muestra el número de plataformas de perforación en los EE.UU. que Baker Hughes ha publicado desde 1944, siempre el último día hábil de la semana, generalmente los viernes, a las 12 del mediodía. Este valor supone un importante barómetro comercial para la industria de la perforación de petróleo y gas natural y sus proveedores. Cuando las plataformas de perforación están activas, consumen productos y servicios de la industria de servicios correspondiente. No obstante, los desarrollos técnicos han aumentado la eficacia de las plataformas de perforación. Por consiguiente, no resulta fácil deducir un punto vulnerable en esta industria debido a la disminución del número de plataformas. Sigue siendo un indicador líder de la demanda de productos del petróleo y gas natural, especialmente combinado con otras métricas.
Este valor también indica el estado de la economía estadounidense, ejerciendo una posible influencia en el USD.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Recuento de plataformas petrolíferas en Estados Unidos de Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress