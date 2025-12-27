CalendarioSecciones

Recuento de plataformas petrolíferas en Estados Unidos de Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Baker Hughes
Sector:
Negocios
Media N/D
542
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Como sugiere su nombre, el valor muestra el número de plataformas de perforación en los EE.UU. que Baker Hughes ha publicado desde 1944, siempre el último día hábil de la semana, generalmente los viernes, a las 12 del mediodía. Este valor supone un importante barómetro comercial para la industria de la perforación de petróleo y gas natural y sus proveedores. Cuando las plataformas de perforación están activas, consumen productos y servicios de la industria de servicios correspondiente. No obstante, los desarrollos técnicos han aumentado la eficacia de las plataformas de perforación. Por consiguiente, no resulta fácil deducir un punto vulnerable en esta industria debido a la disminución del número de plataformas. Sigue siendo un indicador líder de la demanda de productos del petróleo y gas natural, especialmente combinado con otras métricas.

Este valor también indica el estado de la economía estadounidense, ejerciendo una posible influencia en el USD.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
26 dic 2025
N/D
542
19 dic 2025
542
548
12 dic 2025
548
549
5 dic 2025
549
544
26 nov 2025
544
554
21 nov 2025
554
549
14 nov 2025
549
548
7 nov 2025
548
546
31 oct 2025
546
550
24 oct 2025
550
548
17 oct 2025
548
547
10 oct 2025
547
549
3 oct 2025
549
549
26 sept 2025
549
542
19 sept 2025
542
539
12 sept 2025
539
537
5 sept 2025
537
536
29 ago 2025
536
538
22 ago 2025
538
539
15 ago 2025
539
539
8 ago 2025
539
540
1 ago 2025
540
542
25 jul 2025
542
544
18 jul 2025
544
537
11 jul 2025
537
539
3 jul 2025
539
547
27 jun 2025
547
554
20 jun 2025
554
555
13 jun 2025
555
559
6 jun 2025
559
563
30 may 2025
563
566
23 may 2025
566
576
16 may 2025
576
578
9 may 2025
578
584
2 may 2025
584
587
25 abr 2025
587
585
17 abr 2025
585
583
11 abr 2025
583
590
4 abr 2025
590
592
28 mar 2025
592
593
21 mar 2025
593
592
14 mar 2025
592
592
7 mar 2025
592
593
28 feb 2025
593
592
21 feb 2025
592
588
14 feb 2025
588
586
7 feb 2025
586
582
31 ene 2025
582
576
24 ene 2025
576
580
17 ene 2025
580
584
123456789
