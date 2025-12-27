Las Inversiones en Bonos Extranjeros representan la inversión (en yenes japoneses) en bonos extranjeros realizada por el sector público de Japón. El informe no incluye las operaciones realizadas por el Banco de Japón. El índice se publica semanalmente y muestra las salidas financieras del mercado interno.

Si comparamos las tasas de interés de otros países con las de Japón, muchos países tienen tasas más altas. Este hecho se relaciona con el alto volumen de salidas.

Una diferencia positiva indica las ventas netas (entrada de capital) de valores extranjeros por parte del residente, y una diferencia negativa, las compras netas de valores extranjeros por parte del residente (salida de capital). Los datos netos muestran la diferencia entre la entrada y salida de capital.

Un valor superior a lo esperado se considera positivo para el JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

