El Pronóstico Presupuestario de Primavera es el segundo anuncio presupuestario del Reino Unido realizado por el Canciller del Tesoro. Normalmente se realiza en marzo, un mes antes del comienzo del nuevo año financiero (que se produce el 5 de abril). También es conocido entre los economistas como el "mini-presupuesto".

La declaración refleja los ingresos y gastos de todos los departamentos, ministerios, servicios y programas estatales. El presupuesto se anuncia en otoño, lo que permite obtener importantes ingresos fiscales antes del comienzo del año financiero (el 5 de abril).

El documento es elaborado por el Tesoro. Los ingresos presupuestarios están principalmente compuestos por impuestos y derechos de aduana, mientras que los gastos del sector público representan la cantidad de fondos necesarios para financiar las actividades de los ministerios y departamentos, de acuerdo con la política estatal aprobada.

Los gastos planificados para el sector público se aprueban por votación en el Parlamento. Las decisiones presupuestarias normalmente se correlacionan con las solicitudes iniciales. Antes de que se aplique el presupuesto, los departamentos envían al Tesoro sus solicitudes para la obtención de fondos. El Pronóstico Presupuestario de Primavera generalmente contiene enmiendas a la versión de otoño.

El Pronóstico Presupuestario de Primavera es anunciado por el Canciller del Tesoro. Tradicionalmente, los economistas y analistas monitorean este evento, pero rara vez causa volatilidad en las cotizaciones de la libra esterlina.