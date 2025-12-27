Calendario económico
Reservas extranjeras de Japón (Japan International Reserves)
|Baja
|$1359.4 B
|
$1347.4 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
$1359.4 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Reservas Internacionales de Japón muestran el valor total de las reservas de divisas y oro, las posiciones de la reserva del FMI y los derechos especiales de giro de Japón. Muestran las denominaciones de divisa extranjera almacenadas por adelantado por el gobierno o el banco central, en el caso de que el tipo de cambio del yen caiga bruscamente o el país de origen caiga en una crisis económica y reduzca el pago de la deuda externa. Es un activo.
El Ministerio de Finanzas de Japón anunció que las Reservas Internacionales en poder del Ministerio de Finanzas y el Banco de Japón alcanzaron por primera vez una cifra récord a finales de febrero de 2008, superando la marca de 1 billón de dólaes. Sigue creciendo desde entonces.
Actualmente esta cifra se estima en alrededor de 100 billones de yenes, equivalente al 20% del PIB de Japón (producto interior bruto nominal). Las reservas de divisas de Japón son altas desde un punto de vista internacional, ya que es la segunda cantidad más grande entre todos los países, después de China.
La influencia del crecimiento o la disminución de las reservas extranjeras en las cotizaciones del yen es indirecta. El incremento de las reservas de divisas puede servir como medida para apoyar o presionar al yen, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del Banco de Japón.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas extranjeras de Japón (Japan International Reserves)".
