El Índice de Gerentes de Compras de Manufactura de Markit/CIPS es publicado por Markit junto con el Chartered Institute of Procurement & Supply. Caracteriza las condiciones comerciales y el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero de la economía del Reino Unido.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras de las 600 empresas del Reino Unido con la mayor contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:

El volumen de productos manufacturados

Los nuevos pedidos

Las órdenes pendientes

Los precios pagados (por los materiales, servicios y mercancías adquiridos en el proceso de producción)

Los precios de producción

Los tiempos de entrega de los proveedores

Los inventarios

El empleo

La productividad a corto plazo

Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. Se trata de un índice compuesto que incluye 5 índices separados, caracterizando los nuevos pedidos, el nivel de producción, el empleo, los plazos de entrega del proveedor y los inventarios en los almacenes.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento de este índice de la manufactura indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores: