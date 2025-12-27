El Índice Básico de Precios al Consumidor (Core CPI) m/m muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares mexicanos. El índice mide el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales. Los precios de los alimentos quedan excluidos del indicador, debido a su alta volatilidad. El índice se usa para medir la inflación del país. El crecimiento del índice puede considerarse positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de México m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).