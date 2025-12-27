Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de la India de S&P Global (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|59.8
|60.3
|
58.9
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|58.7
|
59.8
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El PMI del sector servicios representa el cambio en las condiciones de los negocios en el sector servicios de la India en el mes reportado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de alrededor de 400 empresas privadas del sector servicios de la India. La muestra incluye compañías que ofrecen servicios de consumo, transporte, información, finanzas, comunicación, seguros e inmuebles.
Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.
Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que valoran los parámetros básicos del trabajo de su empresa, tales como la actividad comercial, los nuevos pedidos, los pedidos pendientes, los precios de entrada y salida, el empleo y la producción.
A los encuestados se les solicita que den una valoración relativa, que muestre si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.
El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.
El PMI del sector servicios es uno de los índices más populares, monitoreado muy de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector servicios y la inflación. El aumento del PMI del sector servicios indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de la India de S&P Global (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress