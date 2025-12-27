El PMI del sector servicios representa el cambio en las condiciones de los negocios en el sector servicios de la India en el mes reportado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de alrededor de 400 empresas privadas del sector servicios de la India. La muestra incluye compañías que ofrecen servicios de consumo, transporte, información, finanzas, comunicación, seguros e inmuebles.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que valoran los parámetros básicos del trabajo de su empresa, tales como la actividad comercial, los nuevos pedidos, los pedidos pendientes, los precios de entrada y salida, el empleo y la producción.

A los encuestados se les solicita que den una valoración relativa, que muestre si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI del sector servicios es uno de los índices más populares, monitoreado muy de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector servicios y la inflación. El aumento del PMI del sector servicios indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: