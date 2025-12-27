CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de la India de S&P Global (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

India
INR, Rupia india
S&P Global
Negocios
Baja 56.6 58.4
59.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
58.1
56.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI de la Industria Manufacturera representa el cambio en las condiciones de los negocios en la industria de la India en el mes reportado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de 400 empresas privadas del sector manufacturero. Las respuestas se valoran en comparación con el mes anterior.

Los gerentes de compras a veces pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos del funcionamiento de su compañías: la producción, los nuevos pedidos, los inventarios, etcétera. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI de la manufactura es uno de los índices más populares, monitoreado muy de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad de los negocios y la inflación. El aumento del PMI del sector servicios indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de la India de S&P Global (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
56.6
58.4
59.2
oct 2025
59.2
58.4
57.7
sept 2025
57.7
58.9
59.3
ago 2025
59.3
58.7
59.1
jul 2025
59.1
58.4
58.4
jun 2025
58.4
58.5
57.6
may 2025
57.6
57.6
58.2
abr 2025
58.2
59.0
58.1
mar 2025
58.1
55.5
56.3
feb 2025
56.3
58.0
57.7
ene 2025
57.7
57.0
57.4
dic 2024
57.4
57.3
57.3
nov 2024
57.3
57.4
57.5
oct 2024
57.5
57.4
56.5
sept 2024
56.5
57.6
57.5
ago 2024
57.5
56.6
58.1
jul 2024
58.1
57.0
58.3
jun 2024
58.3
58.2
57.5
may 2024
57.5
59.1
58.8
abr 2024
58.8
58.6
59.1
mar 2024
59.1
57.2
56.9
feb 2024
56.9
56.3
56.5
ene 2024
56.5
55.7
54.9
dic 2023
54.9
55.8
56.0
nov 2023
56.0
56.5
55.5
oct 2023
55.5
58.1
57.5
sept 2023
57.5
58.2
58.6
ago 2023
58.6
57.8
57.7
jul 2023
57.7
58.3
57.8
jun 2023
57.8
58.0
58.7
may 2023
58.7
56.8
57.2
abr 2023
57.2
55.9
56.4
mar 2023
56.4
55.4
55.3
feb 2023
55.3
56.6
55.4
ene 2023
55.4
56.8
57.8
dic 2022
57.8
55.5
55.7
nov 2022
55.7
55.2
55.3
oct 2022
55.3
55.8
55.1
sept 2022
55.1
56.4
56.4
ago 2022
56.4
55.2
56.4
jul 2022
56.4
54.2
53.9
jun 2022
53.9
54.6
54.6
may 2022
54.6
54.3
54.7
abr 2022
54.7
54.4
54.0
mar 2022
54.0
54.4
54.9
feb 2022
54.9
54.7
54.0
ene 2022
54.0
56.6
55.5
dic 2021
55.5
56.8
57.6
nov 2021
57.6
54.8
55.9
oct 2021
55.9
53.0
53.7
