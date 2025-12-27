El PMI de la Industria Manufacturera representa el cambio en las condiciones de los negocios en la industria de la India en el mes reportado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de 400 empresas privadas del sector manufacturero. Las respuestas se valoran en comparación con el mes anterior.

Los gerentes de compras a veces pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos del funcionamiento de su compañías: la producción, los nuevos pedidos, los inventarios, etcétera. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI de la manufactura es uno de los índices más populares, monitoreado muy de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad de los negocios y la inflación. El aumento del PMI del sector servicios indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.

