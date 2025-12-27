Calendario económico
Indicador de la Confianza del Consumidor de México no ajustado a variaciones estacionales (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
|Baja
|44.0
|
45.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
44.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales muestra el sentimiento de las personas respecto a la actividad económica. Se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los hogares mexicanos, e incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general de México, la propia situación financiera de los encuestados, además de sus intenciones en cuanto a gasto y ahorro. Los encuestados dan una estimación de las tendencias de los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. Los valores del indicador no se ajustan estacionalmente. El pronóstico de la economía mexicana a corto plazo se mide según el Índice de Confianza del Consumidor.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Indicador de la Confianza del Consumidor de México no ajustado a variaciones estacionales (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".
