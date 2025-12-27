CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Indicador de la Confianza del Consumidor de México no ajustado a variaciones estacionales (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Sector:
Consumidor
Baja 44.0
45.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
44.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Indicador de Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales muestra el sentimiento de las personas respecto a la actividad económica. Se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los hogares mexicanos, e incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general de México, la propia situación financiera de los encuestados, además de sus intenciones en cuanto a gasto y ahorro. Los encuestados dan una estimación de las tendencias de los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. Los valores del indicador no se ajustan estacionalmente. El pronóstico de la economía mexicana a corto plazo se mide según el Índice de Confianza del Consumidor.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Indicador de la Confianza del Consumidor de México no ajustado a variaciones estacionales (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
44.0
45.7
oct 2025
45.7
46.1
sept 2025
46.1
46.5
ago 2025
46.5
45.8
jul 2025
45.8
45.7
jun 2025
45.7
46.5
may 2025
46.5
45.5
abr 2025
45.5
46.1
mar 2025
46.1
46.5
feb 2025
46.5
47.2
ene 2025
47.2
47.3
dic 2024
47.3
47.4
nov 2024
47.4
48.9
oct 2024
48.9
46.6
sept 2024
46.6
47.0
ago 2024
47.0
47.0
jul 2024
47.0
48.1
jun 2024
48.1
46.7
may 2024
46.7
47.7
abr 2024
47.7
47.4
mar 2024
47.4
47.1
feb 2024
47.1
47.6
ene 2024
47.6
47.2
dic 2023
47.2
46.9
nov 2023
46.9
45.7
oct 2023
45.7
46.4
sept 2023
46.4
46.1
ago 2023
46.1
46.4
jul 2023
46.4
45.9
jun 2023
45.9
44.7
may 2023
44.7
44.6
abr 2023
44.6
44.5
mar 2023
44.5
44.6
feb 2023
44.7
44.8
ene 2023
44.8
43.3
dic 2022
43.3
41.8
nov 2022
41.8
41.3
oct 2022
41.3
40.8
sept 2022
40.8
40.3
ago 2022
40.3
41.3
jul 2022
41.3
43.2
jun 2022
43.2
43.8
may 2022
43.8
44.3
abr 2022
44.3
43.6
mar 2022
43.6
42.9
feb 2022
42.9
43.6
ene 2022
43.6
44.9
dic 2021
44.9
45.9
nov 2021
45.9
43.8
oct 2021
43.8
43.3
12
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración