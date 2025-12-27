Calendario económico
Reservas Internacionales Netas de Sudáfrica (South Africa Net International Reserves)
|Baja
|$70.024 B
|$70.112 B
|
$69.364 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$70.286 B
|
$70.024 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Reservas Internacionales Brutas miden el valor total de las divisas y reservas de oro monetarias, los derechos especiales de giro, las posiciones de reserva del FMI y otros activos denominados en dólares. Las Reservas Internacionales Netas muestran la diferencia entre las reservas brutas y las deudas procedentes de los préstamos del FMI al país.
Las Reservas Internacionales Brutas incluyen las denominaciones en divisa extranjera almacenadas y controladas por el Banco de la Reserva de Sudáfrica, que el banco puede usar para ejecutar medidas de política monetaria, financiar la deuda externa, realizar intervenciones monetarias para influir en la tasa de cambio nacional y para otros fines. Estos son activos financieros garantizados por oro y divisas.
La Reserva Internacional de Sudáfrica es administrada por el Banco de la Reserva de Sudáfrica, cuyo objetivo es mantener un nivel óptimo de reservas.
La influencia de este indicador en las cotizaciones del rand depende de los factores que lo acompañan. El aumento de las reservas de divisas puede servir como medida para apoyar o presionar al rand, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del Banco de la Reserva de Sudáfrica.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas Internacionales Netas de Sudáfrica (South Africa Net International Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress