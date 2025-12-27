CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Reservas de Moneda Extranjera de Suiza (Switzerland Foreign Currency Reserves)

País:
Suiza
CHF, Franco suizo
Fuente:
Banco Nacional de Suiza (Swiss National Bank)
Sector:
Dinero
Baja ₣​727.386 B
₣​724.906 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
₣​727.386 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Reservas en Moneda Extranjera de Suiza muestran las reservas de moneda extranjera mantenidas por el Banco Nacional de Suiza.

El portafolio de reservas extranjeras del SNB incluye divisas (dólar estadounidense, dólar canadiense, dólar australiano, euro, yen japonés, libra esterlina, yuan chino, etc.) y valores emitidos por no residentes en divisa extranjera (depósitos bancarios, bonos, bonos del Tesoro, etc.). Asimismo, incluye derechos especiales de giro, es decir, activos de reserva internacional en la cuenta del FMI de Suiza.

El SNB crea las reservas de divisas para preservar el bienestar financiero del país. Estas ayudan a mantener la balanza de pagos de Suiza. En caso necesario, los fondos de las reservas de divisas del país se utilizan para cubrir el déficit de la balanza de pagos, pagar préstamos externos del gobierno, formar acciones líquidas o mantener operaciones de liquidación con otros países. La diversificación del portafolio de divisas ayuda a mantener un equilibrio de liquidez en el caso de que cualquiera de los precios de los activos sufra una fuerte caída.

La cantidad de las reservas de divisas depende de los objetivos económicos y financieros actuales del país. El cambio de la misma no se considera un factor que influya directamente en las cotizaciones del franco suizo, por lo que estos datos se analizan junto con otros indicadores.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Moneda Extranjera de Suiza (Switzerland Foreign Currency Reserves)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
₣​727.386 B
₣​724.906 B
oct 2025
₣​724.841 B
₣​726.837 B
sept 2025
₣​726.739 B
₣​715.156 B
ago 2025
₣​715.124 B
₣​716.481 B
jul 2025
₣​716.440 B
₣​713.101 B
jun 2025
₣​712.996 B
₣​703.598 B
may 2025
₣​703.568 B
₣​702.954 B
abr 2025
₣​702.895 B
₣​725.551 B
mar 2025
₣​725.616 B
₣​735.440 B
feb 2025
₣​735.371 B
₣​736.437 B
ene 2025
₣​736.392 B
₣​730.872 B
dic 2024
₣​730.959 B
₣​724.694 B
nov 2024
₣​724.555 B
₣​718.727 B
oct 2024
₣​718.829 B
₣​715.699 B
sept 2024
₣​715.581 B
₣​693.921 B
ago 2024
₣​693.827 B
₣​703.660 B
jul 2024
₣​703.510 B
₣​711.838 B
jun 2024
₣​711.456 B
₣​717.695 B
may 2024
₣​717.575 B
₣​720.307 B
abr 2024
₣​720.373 B
₣​715.132 B
mar 2024
₣​715.132 B
₣​677.808 B
feb 2024
₣​677.808 B
₣​662.176 B
ene 2024
₣​662.429 B
₣​654.174 B
dic 2023
₣​653.742 B
₣​642.363 B
nov 2023
₣​642.363 B
₣​657.516 B
oct 2023
₣​657.756 B
₣​678.287 B
sept 2023
₣​678.447 B
₣​693.974 B
ago 2023
₣​694.337 B
₣​698.066 B
jul 2023
₣​697.599 B
₣​725.177 B
jun 2023
₣​724.637 B
₣​733.980 B
may 2023
₣​734.116 B
₣​732.892 B
abr 2023
₣​732.205 B
₣​743.007 B
mar 2023
₣​742.740 B
₣​770.065 B
feb 2023
₣​770.597 B
₣​785.284 B
ene 2023
₣​784.404 B
₣​783.828 B
dic 2022
₣​784.006 B
₣​791.193 B
nov 2022
₣​789.958 B
₣​816.883 B
oct 2022
₣​817.156 B
₣​806.114 B
sept 2022
₣​807.130 B
₣​859.340 B
ago 2022
₣​859.639 B
₣​849.684 B
jul 2022
₣​849.403 B
₣​848.983 B
jun 2022
₣​849.798 B
₣​925.451 B
may 2022
₣​925.430 B
₣​925.304 B
abr 2022
₣​926.050 B
₣​910.090 B
mar 2022
₣​910.538 B
₣​937.981 B
feb 2022
₣​938.349 B
₣​946.749 B
ene 2022
₣​947.150 B
₣​944.497 B
dic 2021
₣​944.532 B
₣​921.690 B
nov 2021
₣​1006.404 B
₣​1011.832 B
oct 2021
₣​922.975 B
₣​939.294 B
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración