Las Reservas en Moneda Extranjera de Suiza muestran las reservas de moneda extranjera mantenidas por el Banco Nacional de Suiza.

El portafolio de reservas extranjeras del SNB incluye divisas (dólar estadounidense, dólar canadiense, dólar australiano, euro, yen japonés, libra esterlina, yuan chino, etc.) y valores emitidos por no residentes en divisa extranjera (depósitos bancarios, bonos, bonos del Tesoro, etc.). Asimismo, incluye derechos especiales de giro, es decir, activos de reserva internacional en la cuenta del FMI de Suiza.

El SNB crea las reservas de divisas para preservar el bienestar financiero del país. Estas ayudan a mantener la balanza de pagos de Suiza. En caso necesario, los fondos de las reservas de divisas del país se utilizan para cubrir el déficit de la balanza de pagos, pagar préstamos externos del gobierno, formar acciones líquidas o mantener operaciones de liquidación con otros países. La diversificación del portafolio de divisas ayuda a mantener un equilibrio de liquidez en el caso de que cualquiera de los precios de los activos sufra una fuerte caída.

La cantidad de las reservas de divisas depende de los objetivos económicos y financieros actuales del país. El cambio de la misma no se considera un factor que influya directamente en las cotizaciones del franco suizo, por lo que estos datos se analizan junto con otros indicadores.

Gráfico de los últimos valores: