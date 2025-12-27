Las Letras del Tesoro son títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro del Estado a corto plazo y al descuento. El vencimiento de los títulos va desde los 3 meses a los 18. El inversor que adquiere Letras del Estado, recibe el beneficio al vencimiento de las mismas.

Las Letras del Tesoro poseen el vencimiento más corto entre los títulos de deuda pública. Los plazos más frecuentes en las Letras del Tesoro son de 3, 6, 12 y 18 meses. El precio de adquisición parte de los 1.000 euros y se da en múltiplos de esa suma. El comercio con este tipo de títulos se da en el mercado monetario, debido a su corto tiempo de negociación. Los Bonos del Estado, en cambio, son un título cuya negociación se produce durante un periodo más prolongado, pues tienen un plazo de vencimiento de tres a cinco años. Las Obligaciones del Estado ocupan la cima en cuanto a longevidad, ya que su duración parte de una década y llega a los cincuenta años.

El inversor adquiere los títulos mencionados en función de sus objetivos. Con las Letras del Tesoro se pretende lograr financiación a corto plazo y a un coste bajo, gracias a su liquidez y el riesgo relativamente que implican.

Desde el punto de vista del estado que emite las Letras del Tesoro, el gobierno busca hacerse con fondos desde los mercados comprometiéndose a su devolución junto con una cierta ganancia. Del mismo modo, su importe y la fecha de cobro estarán previamente especificados al inicio.

El nivel de riesgo de estos activos es mucho menor que el de otros de carácter privado. Precisamente por ello, el nivel de rentabilidad de las Letras del Tesoro es más bajo que el de los activos privados. Son, sin duda, los activos con menor riesgo del mercado. Las Letras del Tesoro son la herramienta más afianzada de un esatdo a la hora de obtener financiación a corto plazo.

Las Letras del Tesoro se caracterizan por:

Tener un riesgo poco considerable;

Tener una rentabilidad baja;

Tener un plazo de vencimiento corto;

No ofrecer cupones.

Las letras del Tesoro son emitidas al descuento, y su característica más importante es que son títulos con cupón cero, es decir, el inversor no recibe suma alguna como intereses entre el momento de la compra y el vencimiento de la Letra, pero es probable que el precio de compra sea menor a la cantidad recibida a su vencimiento, el llamado valor nominal. Por ello, el comprador consigue una “rentabilidad implícita” que se calcula como la diferencia en tanto por ciento entre el valor nominal y el precio desembolsado por la Letra.

Este indicador muestra en tanto por ciento el aumento o la disminución del rendimiento de las Letras en un momento dado. La tasa de rendimiento puede reflejar la deuda estatal de España, por lo que su aumento o disminución puede preceder al crecimiento o la desaceleración económicos.

Gráfico de los últimos valores: