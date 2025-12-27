El cambio en las Nóminas en el Sector Gubernamental muestra cuántos nuevos empleos se han creado en el sector público de EE.UU. en el mes reportado. El informe se calcula utilizando los datos sobre el número de empleados a tiempo completo en las instituciones y departamentos gubernamentales.

Las Nóminas en el Sector Gubernamental son un indicador secundario de la salud económica. El número de vacantes es relativamente constante, y no siempre está relacionado directamente con las fluctuaciones financieras y económicas. Pero esta cifra se incluye en el informe general de Nóminas no agrarias y puede afectar a este importante indicador.

El cambio en el número de ciudadanos empleados es uno de los impulsores más fuertes a corto plazo en el mercado del dólar: este es el motivo por el que, siendo parte de este informe, las nóminas gubernamentales pueden influir en las cotizaciones del dólar estadounidense. Un crecimiento de las nóminas más alto de lo esperado puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: