Número de empleados en el sector gubernamental en EE.UU. (United States Government Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Baja -5 K 13 K
-157 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
16 K
-5 K
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El cambio en las Nóminas en el Sector Gubernamental muestra cuántos nuevos empleos se han creado en el sector público de EE.UU. en el mes reportado. El informe se calcula utilizando los datos sobre el número de empleados a tiempo completo en las instituciones y departamentos gubernamentales.

Las Nóminas en el Sector Gubernamental son un indicador secundario de la salud económica. El número de vacantes es relativamente constante, y no siempre está relacionado directamente con las fluctuaciones financieras y económicas. Pero esta cifra se incluye en el informe general de Nóminas no agrarias y puede afectar a este importante indicador.

El cambio en el número de ciudadanos empleados es uno de los impulsores más fuertes a corto plazo en el mercado del dólar: este es el motivo por el que, siendo parte de este informe, las nóminas gubernamentales pueden influir en las cotizaciones del dólar estadounidense. Un crecimiento de las nóminas más alto de lo esperado puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de empleados en el sector gubernamental en EE.UU. (United States Government Payrolls)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-5 K
13 K
-157 K
sept 2025
22 K
-14 K
-22 K
ago 2025
-16 K
20 K
2 K
jul 2025
-10 K
49 K
11 K
jun 2025
73 K
20 K
7 K
may 2025
-1 K
18 K
1 K
abr 2025
10 K
13 K
15 K
mar 2025
19 K
17 K
1 K
feb 2025
11 K
21 K
44 K
ene 2025
32 K
22 K
34 K
dic 2024
33 K
22 K
30 K
nov 2024
33 K
19 K
38 K
oct 2024
40 K
28 K
31 K
sept 2024
31 K
34 K
45 K
ago 2024
24 K
58 K
15 K
jul 2024
17 K
55 K
43 K
jun 2024
70 K
23 K
25 K
may 2024
43 K
-45 K
7 K
abr 2024
8 K
40 K
72 K
mar 2024
71 K
28 K
63 K
feb 2024
52 K
29 K
52 K
ene 2024
36 K
32 K
55 K
dic 2023
52 K
4 K
37 K
nov 2023
49 K
2 K
65 K
oct 2023
51 K
-3 K
51 K
sept 2023
73 K
-5 K
50 K
ago 2023
8 K
-2 K
2 K
jul 2023
15 K
5 K
57 K
jun 2023
60 K
7 K
47 K
may 2023
56 K
2 K
41 K
abr 2023
23 K
-8 K
42 K
mar 2023
47 K
-12 K
60 K
feb 2023
46 K
-4 K
118 K
ene 2023
74 K
13 K
-9 K
dic 2022
3 K
19 K
54 K
nov 2022
42 K
2 K
36 K
oct 2022
28 K
-19 K
-4 K
sept 2022
-25 K
-20 K
40 K
ago 2022
7 K
4 K
49 K
jul 2022
57 K
27 K
-6 K
jun 2022
-9 K
25 K
48 K
may 2022
57 K
-12 K
31 K
abr 2022
22 K
-45 K
4 K
mar 2022
5 K
-32 K
11 K
feb 2022
24 K
26 K
33 K
ene 2022
23 K
69 K
7 K
dic 2021
-12 K
29 K
-21 K
nov 2021
-25 K
-46 K
-82 K
oct 2021
-73 K
-88 K
-53 K
sept 2021
-123 K
-4 K
34 K
12345
