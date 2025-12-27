Flujos de Divisa Extranjera se relacionan con la cantidad de divisa extranjera que entra o sale de Brasil, calculada como la suma de los saldos del flujo financiero con el flujo comercial.

El flujo financiero supone la transferencia de las ganancias y dividendos a otros países, así como las inversiones en valores e inversiones directas de instituciones extranjeras, entre otras operaciones. Supone prácticamente todas las exportaciones e importaciones de Brasil.

El Banco Central (BC) publica informes semanales acerca del volumen de divisas extranjeras que se ingresa y sale de Brasil, convirtiendo las cantidades a dólares estadounidenses.

Los Flujos de Divisa Extranjera son positivos cuando el capital total que ha entrado en Brasil es superior al capital que ha salido al exterior, usando como base el dólar estadounidense.

Los Flujos de Divisa Extranjera son negativos cuando el capital total que ha entrado en Brasil es inferior al capital que ha salido al exterior, usando como base el dólar estadounidense.

Los países buscan un flujo de tasa de cambio positivo, puesto que este estimula un aumento en la inversión nacional y extranjera, lo cual es ideal para financiar cualquier déficit de cuenta corriente.

Una tasa de cambio positiva aprecia el real brasileño con respecto a la divisa estadounidense, aumentando la oferta de dólares en el país y reduciendo la presión de los compradores.

Una tasa de cambio negativa devalúa el real brasileño con respecto a la divisa estadounidense, reduciendo la oferta de dólares en el país y incrementando la presión de los compradores.

Este indicador está estrechamente relacionado con el poder adquisitivo de la población y el comercio exterior, por lo que el crecimiento del indicador puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del real brasileño.

