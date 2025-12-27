Calendario económico
Flujos de Divisa Extranjera de Brasil (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Baja
|N/D
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Flujos de Divisa Extranjera se relacionan con la cantidad de divisa extranjera que entra o sale de Brasil, calculada como la suma de los saldos del flujo financiero con el flujo comercial.
El flujo financiero supone la transferencia de las ganancias y dividendos a otros países, así como las inversiones en valores e inversiones directas de instituciones extranjeras, entre otras operaciones. Supone prácticamente todas las exportaciones e importaciones de Brasil.
El Banco Central (BC) publica informes semanales acerca del volumen de divisas extranjeras que se ingresa y sale de Brasil, convirtiendo las cantidades a dólares estadounidenses.
Los Flujos de Divisa Extranjera son positivos cuando el capital total que ha entrado en Brasil es superior al capital que ha salido al exterior, usando como base el dólar estadounidense.
Los Flujos de Divisa Extranjera son negativos cuando el capital total que ha entrado en Brasil es inferior al capital que ha salido al exterior, usando como base el dólar estadounidense.
Los países buscan un flujo de tasa de cambio positivo, puesto que este estimula un aumento en la inversión nacional y extranjera, lo cual es ideal para financiar cualquier déficit de cuenta corriente.
Una tasa de cambio positiva aprecia el real brasileño con respecto a la divisa estadounidense, aumentando la oferta de dólares en el país y reduciendo la presión de los compradores.
Una tasa de cambio negativa devalúa el real brasileño con respecto a la divisa estadounidense, reduciendo la oferta de dólares en el país y incrementando la presión de los compradores.
Este indicador está estrechamente relacionado con el poder adquisitivo de la población y el comercio exterior, por lo que el crecimiento del indicador puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del real brasileño.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Flujos de Divisa Extranjera de Brasil (Brazil Foreign Exchange Flows)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress