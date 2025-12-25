CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de España

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.6% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Tasa de Desempleo 10.45% 3 T 2025 10.29% Trimestral
IPC a/a 3.0% nov 2025 3.0% Mensual
Balance Comercial €​-4.693 B oct 2025 €​-6.001 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.30 08:00, EUR, IPC m/m, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, IPC a/a, Pronóstico: 3.1%, Anterior: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, IPCA m/m, Pronóstico: 0.5%, Anterior: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, IPCA a/a, Pronóstico: 3.5%, Anterior: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 3.6%, Anterior: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Cuenta corriente, Pronóstico: €​2.792 B, Anterior: €​1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 51.0, Anterior: 51.5

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Subasta de Bonos del Estado a 3 años 2.212% 2.166%
Subasta de Bonos del Estado a 5 años 2.471% 2.483%
Subasta de Letras del Tesoro a 12 meses 1.990% 1.990%
Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses 1.974% 1.908%
Subasta de Letras del Tesoro a 6 meses 1.931% 1.944%
Subasta de Letras del Tesoro a 9 meses 1.999% 1.965%
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 años 3.199% 3.085%
Subasta de Obligaciones del Estado a 15 años 3.616% 3.671%
Subasta de Obligaciones del Estado a 30 años 4.038% 4.074%
Subasta de Obligaciones del Estado a 50 años 3.874% 2.851%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 2.8% 3 T 2025 2.8% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.6% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 10.45% 3 T 2025 10.29% Trimestral
Variación del Desempleo -18.805 K nov 2025 22.101 K Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 3.0% nov 2025 3.0% Mensual
IPC m/m 0.2% nov 2025 0.2% Mensual
IPCA a/a 3.2% nov 2025 3.1% Mensual
IPCA m/m 0.0% nov 2025 0.0% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -2.5% nov 2025 0.7% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial €​-4.693 B oct 2025 €​-6.001 B Mensual
Cuenta corriente €​1.870 B sept 2025 €​5.080 B Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI de Compuesto de S&P Global 55.1 nov 2025 56.0 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 51.5 nov 2025 52.1 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 55.6 nov 2025 56.6 Mensual
Producción industrial a/a 1.2% oct 2025 1.7% Mensual
Índice de Confianza Empresarial -3.0 nov 2025 -5.4 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas minoristas a/a 3.8% oct 2025 4.2% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor 81.5 sept 2025 82.9 Mensual