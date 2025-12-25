Calendario económico
Calendario económico e indicadores de España
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.6%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|10.45%
|3 T 2025
|10.29%
|Trimestral
|IPC a/a
|3.0%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Balance Comercial
|€-4.693 B
|oct 2025
|€-6.001 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.30 08:00, EUR, IPC m/m, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, IPC a/a, Pronóstico: 3.1%, Anterior: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, IPCA m/m, Pronóstico: 0.5%, Anterior: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, IPCA a/a, Pronóstico: 3.5%, Anterior: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 3.6%, Anterior: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Cuenta corriente, Pronóstico: €2.792 B, Anterior: €1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 51.0, Anterior: 51.5
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Subasta de Bonos del Estado a 3 años
|2.212%
|2.166%
|Subasta de Bonos del Estado a 5 años
|2.471%
|2.483%
|Subasta de Letras del Tesoro a 12 meses
|1.990%
|1.990%
|Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses
|1.974%
|1.908%
|Subasta de Letras del Tesoro a 6 meses
|1.931%
|1.944%
|Subasta de Letras del Tesoro a 9 meses
|1.999%
|1.965%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 10 años
|3.199%
|3.085%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 15 años
|3.616%
|3.671%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 30 años
|4.038%
|4.074%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 50 años
|3.874%
|2.851%
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|2.8%
|3 T 2025
|2.8%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.6%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|10.45%
|3 T 2025
|10.29%
|Trimestral
|Variación del Desempleo
|-18.805 K
|nov 2025
|22.101 K
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|3.0%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|IPC m/m
|0.2%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|IPCA a/a
|3.2%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPCA m/m
|0.0%
|nov 2025
|0.0%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-2.5%
|nov 2025
|0.7%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|€-4.693 B
|oct 2025
|€-6.001 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|€1.870 B
|sept 2025
|€5.080 B
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PMI de Compuesto de S&P Global
|55.1
|nov 2025
|56.0
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|51.5
|nov 2025
|52.1
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|55.6
|nov 2025
|56.6
|Mensual
|Producción industrial a/a
|1.2%
|oct 2025
|1.7%
|Mensual
|Índice de Confianza Empresarial
|-3.0
|nov 2025
|-5.4
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas minoristas a/a
|3.8%
|oct 2025
|4.2%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|81.5
|sept 2025
|82.9
|Mensual