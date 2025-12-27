CalendarioSecciones

Índice de Liderazgo de Japón m/m (Japan Leading Index m/m)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Negocios
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Liderazgo Económico de Japón integra las fluctuaciones de los indicadores económicos más importantes en varias actividades económicas, tales como la producción o el empleo. Este índice ha sido creado para entender el estado actual de la economía y contribuir a las previsiones futuras.

El Índice de Liderazgo combina los 12 principales indicadores para Japón. Estos incluyen acciones, pedidos de maquinaria, precios de acciones y otros indicadores económicos importantes a corto y medio plazo.

Se trata de un indicador capital de la economía. Los analistas consideran que el Índice de Liderazgo ofrece un pronóstico del futuro estado de la economía nacional de 6 a 9 meses después del periodo de referencia.

Este índice está diseñado para pronosticar el futuro curso de la economía. Entre las tendencias económicas, este índice se crea a partir de las estadísticas financieras de las series precedentes que fluctúan antes de un movimiento económico. Las estadísticas de la serie avanzada incluyen el Índice de Ratio del Inventario de Bienes de Demanda Final, el Número de Nuevas Ofertas de Trabajo y el Índice de Acciones TSE.

Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el yen japonés.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
oct 2025 prelim.
N/D
sept 2025
N/D
sept 2025 prelim.
N/D
0.9%
ago 2025
0.9%
1.3%
ago 2025 prelim.
1.3%
1.1%
jul 2025
1.1%
0.8%
jul 2025 prelim.
0.8%
0.6%
jun 2025
0.8%
1.3%
jun 2025 prelim.
1.3%
0.6%
may 2025
0.6%
1.1%
may 2025 prelim.
1.1%
-3.4%
abr 2025
-3.4%
-4.2%
abr 2025 prelim.
-4.2%
-0.2%
mar 2025
-0.1%
-0.5%
mar 2025 prelim.
-0.5%
-0.2%
feb 2025
-0.3%
-0.3%
feb 2025 prelim.
-0.3%
0.3%
ene 2025
0.4%
0.1%
ene 2025 prelim.
0.1%
0.3%
dic 2024
0.5%
1.1%
dic 2024 prelim.
1.1%
-1.4%
nov 2024
-1.6%
-2.1%
nov 2024 prelim.
-2.1%
0.2%
oct 2024
0.2%
-0.3%
oct 2024 prelim.
-0.3%
1.9%
sept 2024
2.2%
2.5%
sept 2024 prelim.
2.5%
-2.4%
ago 2024
-2.4%
-2.6%
ago 2024 prelim.
-2.6%
0.2%
jul 2024
0.2%
0.4%
jul 2024 prelim.
0.4%
-1.9%
jun 2024
-2.1%
-2.6%
jun 2024 prelim.
-2.6%
0.3%
may 2024
0.3%
0.2%
may 2024 prelim.
0.2%
-0.8%
abr 2024
-0.8%
-0.1%
abr 2024 prelim.
-0.1%
0.0%
mar 2024
0.1%
-0.7%
mar 2024 prelim.
-0.7%
2.3%
feb 2024
2.3%
2.3%
feb 2024 prelim.
2.3%
-0.4%
ene 2024
-0.4%
-0.6%
ene 2024 prelim.
-0.6%
1.8%
dic 2023
2.1%
1.9%
dic 2023 prelim.
1.9%
-0.9%
nov 2023
-1.3%
-1.2%
nov 2023 prelim.
-1.2%
-0.4%
oct 2023
-0.4%
-0.6%
oct 2023 prelim.
-0.6%
-0.2%
