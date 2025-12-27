El Consumo de Crédito de la Fed muestra los cambios mensuales en el crédito pendiente extendido a personas. El informe abarca los créditos para gastos familiares, del hogar y otros gastos personales. En cualquier caso, no incluye los préstamos garantizados por bienes inmuebles.

El crédito al consumidor de EE.UU. comprende dos tipos: el revolvente (como sobregiro preestablecido y tarjetas de crédito, que constituyen la mayor parte del crédito revolvente) y no revolvente (crédito cerrado con un calendario de pagos preestablecido). Los préstamos para vehículos de motor y educación ocupan la mayoría de los créditos no renovables

El indicador se basa en los datos de bancos, compañías financieras, minoristas y cooperativas de crédito. El cambio porcentual para el periodo elegido se calcula como el nivel de crédito del periodo anterior dividido por el valor real.

El índice se usa para evaluar el potencial de las ventas minoristas y muestra el cambio en las tasas de interés. El crecimiento del índice señala un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial crecimiento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. Sin embargo, un aumento excesivo en la deuda de los hogares puede indicar un sobrecalentamiento económico.

En general, el crecimiento en el crédito al consumo influye de manera positiva en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: