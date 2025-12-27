El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Corea del Sur m/m mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mes anterior. El cálculo incluye gastos en los principales segmentos del consumo privado, como alimentos, ropa, pagos, gastos de vivienda, salud, comunicación, etc. El crecimiento del IPC se considera positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Corea del Sur (IPP) m/m (South Korea Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).