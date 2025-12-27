El término venta minorista se usa en el ámbito comercial para indicar la venta de los productos al consumidor final o al público. El indicador de ventas minoristas muestra las variaciones en las ventas de todos los productos vendidos por minoristas en Italia, y se puede calcular de diferentes maneras: en los puntos de venta o mediante la entrega a domicilio, así como en línea.

El último mencionado anteriormente es el más usado en el mundo actual, porque utiliza tecnologías modernas de comercio electrónico para ofrecer a los consumidores una amplia selección de productos.

La versión mensual de Ventas Minoristas muestra la evolución de la facturación a los precios actuales en el sector minorista, en el mes actual en comparación con el mes anterior.

Los minoristas compran selectivamente grandes cantidades de bienes del fabricante o mayorista, y venden cantidades más pequeñas a los consumidores para así obtener ganancias. El papel de los minoristas es organizar mejor la venta, para combinar factores tales como: disponibilidad de stock, precio competitivo, rotación de stock.

Se trata de un índice del Istat (fuente Istat). Desde enero de 2009 se calcula tomando el año 2005 como año de referencia (new Ateco 2007 classification).

Hablando de su relevancia, se trata de un indicador significativo en cuanto al gasto y tiene correlación con la confianza del consumidor (y su índice). Su importancia viene dada por el rendimiento a corto plazo ofrecido al comercio minorista.

Otra innovación en el campo de las ventas minoristas está representada por la distribución progresiva de las tiendas basadas en el tiempo, caracterizadas por "aperturas instantáneas" y la venta de productos de edición limitada. Además, las ventas minoristas se dividen en tres sectores principales: productos alimenticios (que incluyen todo tipo de comestibles), bienes de consumo duraderos (que incluyen electrodomésticos, muebles, vajillas) y, finalmente, bienes de consumo (que incluyen ropa y otros bienes que se pueden usar varias veces).

La tasa de variación de ventas se representa en tanto por ciento. Si los datos son superiores a las expectativas, se considerarán positivos y euro-alcistas, mientras que si los datos son inferiores a lo esperado, se considerarán negativos y euro-bajistas.

