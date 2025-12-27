Calendario económico
Ventas Minoristas de Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)
|Baja
|0.5%
|-0.1%
|
-0.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.1%
|
0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El término venta minorista se usa en el ámbito comercial para indicar la venta de los productos al consumidor final o al público. El indicador de ventas minoristas muestra las variaciones en las ventas de todos los productos vendidos por minoristas en Italia, y se puede calcular de diferentes maneras: en los puntos de venta o mediante la entrega a domicilio, así como en línea.
El último mencionado anteriormente es el más usado en el mundo actual, porque utiliza tecnologías modernas de comercio electrónico para ofrecer a los consumidores una amplia selección de productos.
La versión mensual de Ventas Minoristas muestra la evolución de la facturación a los precios actuales en el sector minorista, en el mes actual en comparación con el mes anterior.
Los minoristas compran selectivamente grandes cantidades de bienes del fabricante o mayorista, y venden cantidades más pequeñas a los consumidores para así obtener ganancias. El papel de los minoristas es organizar mejor la venta, para combinar factores tales como: disponibilidad de stock, precio competitivo, rotación de stock.
Se trata de un índice del Istat (fuente Istat). Desde enero de 2009 se calcula tomando el año 2005 como año de referencia (new Ateco 2007 classification).
Hablando de su relevancia, se trata de un indicador significativo en cuanto al gasto y tiene correlación con la confianza del consumidor (y su índice). Su importancia viene dada por el rendimiento a corto plazo ofrecido al comercio minorista.
Otra innovación en el campo de las ventas minoristas está representada por la distribución progresiva de las tiendas basadas en el tiempo, caracterizadas por "aperturas instantáneas" y la venta de productos de edición limitada. Además, las ventas minoristas se dividen en tres sectores principales: productos alimenticios (que incluyen todo tipo de comestibles), bienes de consumo duraderos (que incluyen electrodomésticos, muebles, vajillas) y, finalmente, bienes de consumo (que incluyen ropa y otros bienes que se pueden usar varias veces).
La tasa de variación de ventas se representa en tanto por ciento. Si los datos son superiores a las expectativas, se considerarán positivos y euro-alcistas, mientras que si los datos son inferiores a lo esperado, se considerarán negativos y euro-bajistas.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress