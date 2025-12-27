El Índice de Términos de Intercambio de Nueva Zelanda t/t muestra la relación entre los precios de los bienes exportados e importados. El índice se calcula como un cambio de valor de trimestre a trimestre. Puesto que la economía de Nueva Zelanda depende en gran medida de las exportaciones, los valores superiores a los esperados pueden influir positivamente las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Términos de intercambio de Nueva Zelanda t/t (New Zealand Terms of Trade Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).