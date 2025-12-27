Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|52.8
|51.7
|
52.5
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|51.9
|
52.8
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El PMI del Sector Servicios del Commonwealth Bank de Australia informa sobre los cambios en las condiciones de los negocios en el sector de servicios de Australia. El indicador se calcula mensualmente en función de una encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la industria del sector servicios sobre las ventas, la cantidad de pedidos en la industria, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
