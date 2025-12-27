CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 52.8 51.7
52.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
51.9
52.8
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI del Sector Servicios del Commonwealth Bank de Australia informa sobre los cambios en las condiciones de los negocios en el sector de servicios de Australia. El indicador se calcula mensualmente en función de una encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la industria del sector servicios sobre las ventas, la cantidad de pedidos en la industria, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
52.8
51.7
52.5
oct 2025
52.5
54.0
52.4
sept 2025
52.4
54.7
55.8
ago 2025
55.8
53.1
54.1
jul 2025
54.1
51.0
51.8
jun 2025
51.8
50.9
50.6
may 2025
50.6
51.3
51.0
abr 2025
51.0
51.2
51.6
mar 2025
51.6
50.9
50.8
feb 2025
50.8
48.5
51.2
ene 2025
51.2
52.2
50.8
dic 2024
50.8
49.5
50.5
nov 2024
50.5
52.1
51.0
oct 2024
51.0
51.3
50.5
sept 2024
50.5
52.2
52.5
ago 2024
52.5
49.3
50.4
jul 2024
50.4
49.7
51.2
jun 2024
51.2
51.0
52.5
may 2024
52.5
50.3
53.6
abr 2024
53.6
53.7
54.4
mar 2024
54.4
52.9
53.1
feb 2024
53.1
51.1
49.1
ene 2024
49.1
49.1
47.1
dic 2023
47.1
47.6
47.6
dic 2023 prelim.
47.6
46.1
46.0
nov 2023
46.0
46.3
46.3
nov 2023 prelim.
46.3
47.7
47.9
oct 2023
47.9
47.6
47.6
oct 2023 prelim.
47.6
51.1
51.8
sept 2023
51.8
50.5
50.5
sept 2023 prelim.
50.5
47.2
47.8
ago 2023
47.8
46.7
46.7
ago 2023 prelim.
46.7
47.9
47.9
jul 2023
47.9
48.0
48.0
jul 2023 prelim.
48.0
51.3
50.3
jun 2023
50.3
50.7
50.7
jun 2023 prelim.
50.7
50.1
52.1
may 2023
52.1
51.8
51.8
may 2023 prelim.
51.8
48.9
53.7
abr 2023
53.7
52.6
52.6
abr 2023 prelim.
52.6
48.4
48.6
mar 2023
48.6
48.2
48.2
mar 2023 prelim.
48.2
49.9
50.7
feb 2023
50.7
49.2
49.2
feb 2023 prelim.
49.2
48.4
48.6
ene 2023
48.6
48.3
48.3
ene 2023 prelim.
48.3
49.7
47.3
dic 2022
47.3
46.9
46.9
dic 2022 prelim.
46.9
49.7
47.6
nov 2022
47.6
47.2
47.2
