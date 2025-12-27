Calendario económico
Permisos de Construcción de Nueva Zelanda m/m (New Zealand Building Consents m/m)
|Baja
|N/D
|0.8%
|
7.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Permisos de Construcción m/m muestran información resumida sobre los permisos para la construcción de edificios residenciales y no residenciales con un precio de 5000$ o superior, concedidos por las autoridades pertinentes de Nueva Zelanda. El indicador mide el cambio en el mes reportado comparado con el mes anterior. El cálculo tiene en cuenta los impuestos sobre bienes y servicios, sin embargo, no se ajusta según la inflación.
La información sobre los permisos de construcción se considera un indicador de confianza en la economía del país, por lo que los permisos de construcción también se consideran un indicador importante de la actividad del sector de la construcción.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Permisos de Construcción de Nueva Zelanda m/m (New Zealand Building Consents m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
