Los Permisos de Construcción m/m muestran información resumida sobre los permisos para la construcción de edificios residenciales y no residenciales con un precio de 5000$ o superior, concedidos por las autoridades pertinentes de Nueva Zelanda. El indicador mide el cambio en el mes reportado comparado con el mes anterior. El cálculo tiene en cuenta los impuestos sobre bienes y servicios, sin embargo, no se ajusta según la inflación.

La información sobre los permisos de construcción se considera un indicador de confianza en la economía del país, por lo que los permisos de construcción también se consideran un indicador importante de la actividad del sector de la construcción.

Gráfico de los últimos valores: