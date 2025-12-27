Las Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones CHF largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas del CHF en los Estados Unidos.

Los operadores no comerciales NO abren posiciones para realizar la cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo solo incluye operaciones especulativas. El mismo tráder puede ser definido como comercial por transacciones con algunos activos, y como no comercial por otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la CFTC.

La CFTC publica un informe sobre las posiciones netas y los compromisos de los comerciantes para ayudar a los tráders y analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se compilan con la ayuda de los datos proporcionados por los brókeres de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de divisas. El departamento analítico de CFTC solo proporciona datos, no explica por qué se ha formado dicha relación de posiciones.

El crecimiento en el número de posiciones largas especulativas de CHF indica indirectamente un aumento en la actividad del mercado del franco suizo. Sin embargo, no afecta el precio directamente debido a la pequeña cantidad de datos representados, en comparación con la escala global.

