Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de Italia m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (National Institute of Statistics)
Sector:
Precios
Baja -0.2% -0.2%
-0.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.2%
-0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) m/m muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios destinados al consumo final de los hogares en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El ISTAT recopila los datos del IPCA de Italia según las normas europeas comunes y está armonizado en toda Europa para permitir la compatibilidad del índice en diferentes países europeos.

El índice se calcula teniendo en cuenta una cesta de bienes y servicios construida en relación con las peculiaridades individuales de cada uno de los países y las normas comunes para la ponderación de los bienes y servicios que componen dicha cesta. Existe una exclusión de loterías y lotes ("lotti"), y competencias predictivas. Este índice permite comparar la inflación entre los estados miembros de la UE y representa un indicador clave usado por el Banco Central Europeo para definir la política monetaria.

Hay otros dos índices de precios al consumidor, el NIC y el FOI, que difieren del IPCA en el tipo de precio considerado al calcular el Índice de Precios al Consumidor; en otras palabras, el Índice de Precios al Consumidor Armonizado se refiere a los precios realmente pagados por los consumidores, mientras que el NIC (el Índice Nacional de Precios al Consumidor para toda la comunidad) y el FOI (el Índice Nacional de Precios al Consumidor para las familias de trabajadores y empleados) siempre tienen en cuenta los precios de venta completos. Entonces, por ejemplo, con respecto a los medicamentos, los índices de precios al consumidor NIC y FOI tienen en cuenta los precios completos de los paquetes; en su lugar, el IPCA utiliza en los cálculos la parte realmente cobrada al consumidor (o el ticket). Igualmente, para todos otros bienes y servicios se consideran los descuentos y promociones.

En cuanto a la encuesta, los datos de los precios se recopilan en muestras de puntos de venta, que representan los principales tipos de actividades comerciales a las que asisten los consumidores para realizar sus compras.

Los valores del IPCA m/m superiores a lo esperado generalmente se consideran positivos para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de Italia m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
nov 2025 prelim.
-0.2%
-0.3%
-0.2%
oct 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
oct 2025 prelim.
-0.2%
1.0%
1.3%
sept 2025
1.3%
1.3%
1.3%
sept 2025 prelim.
1.3%
0.2%
-0.2%
ago 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
ago 2025 prelim.
-0.2%
-0.6%
-1.0%
jul 2025
-1.0%
-1.0%
-1.0%
jul 2025 prelim.
-1.0%
-0.1%
0.2%
jun 2025
0.2%
0.2%
0.2%
jun 2025 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.1%
may 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
may 2025 prelim.
0.1%
0.1%
0.4%
abr 2025
0.4%
0.5%
0.5%
abr 2025 prelim.
0.5%
1.2%
1.6%
mar 2025
1.6%
1.6%
1.6%
mar 2025 prelim.
1.6%
0.3%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.1%
0.1%
feb 2025 prelim.
0.1%
-0.7%
-0.8%
ene 2025
-0.8%
-0.7%
-0.7%
ene 2025 prelim.
-0.7%
-0.1%
0.1%
dic 2024
0.1%
0.1%
0.1%
dic 2024 prelim.
0.1%
0.0%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
nov 2024 prelim.
0.0%
0.1%
0.3%
oct 2024
0.3%
0.3%
0.3%
oct 2024 prelim.
0.3%
0.7%
1.2%
sept 2024
1.2%
1.2%
1.2%
sept 2024 prelim.
1.2%
0.1%
-0.2%
ago 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
ago 2024 prelim.
-0.1%
-0.4%
-0.9%
jul 2024
-0.9%
-0.8%
-0.8%
jul 2024 prelim.
-0.8%
-0.6%
0.2%
jun 2024
0.2%
0.2%
0.2%
jun 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.2%
may 2024
0.2%
0.2%
0.2%
may 2024 prelim.
0.2%
0.9%
0.5%
abr 2024
0.5%
0.6%
0.6%
abr 2024 prelim.
0.6%
0.4%
1.2%
mar 2024
1.2%
1.2%
1.2%
mar 2024 prelim.
1.2%
0.9%
0.0%
feb 2024
0.0%
0.1%
0.1%
feb 2024 prelim.
0.1%
-0.1%
-1.1%
ene 2024
-1.1%
-1.1%
-1.1%
ene 2024 prelim.
-1.1%
-0.5%
0.2%
dic 2023
0.2%
0.2%
0.2%
dic 2023 prelim.
0.2%
-0.6%
nov 2023
-0.6%
-0.4%
-0.4%
nov 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
0.1%
