El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) m/m muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios destinados al consumo final de los hogares en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El ISTAT recopila los datos del IPCA de Italia según las normas europeas comunes y está armonizado en toda Europa para permitir la compatibilidad del índice en diferentes países europeos.

El índice se calcula teniendo en cuenta una cesta de bienes y servicios construida en relación con las peculiaridades individuales de cada uno de los países y las normas comunes para la ponderación de los bienes y servicios que componen dicha cesta. Existe una exclusión de loterías y lotes ("lotti"), y competencias predictivas. Este índice permite comparar la inflación entre los estados miembros de la UE y representa un indicador clave usado por el Banco Central Europeo para definir la política monetaria.

Hay otros dos índices de precios al consumidor, el NIC y el FOI, que difieren del IPCA en el tipo de precio considerado al calcular el Índice de Precios al Consumidor; en otras palabras, el Índice de Precios al Consumidor Armonizado se refiere a los precios realmente pagados por los consumidores, mientras que el NIC (el Índice Nacional de Precios al Consumidor para toda la comunidad) y el FOI (el Índice Nacional de Precios al Consumidor para las familias de trabajadores y empleados) siempre tienen en cuenta los precios de venta completos. Entonces, por ejemplo, con respecto a los medicamentos, los índices de precios al consumidor NIC y FOI tienen en cuenta los precios completos de los paquetes; en su lugar, el IPCA utiliza en los cálculos la parte realmente cobrada al consumidor (o el ticket). Igualmente, para todos otros bienes y servicios se consideran los descuentos y promociones.

En cuanto a la encuesta, los datos de los precios se recopilan en muestras de puntos de venta, que representan los principales tipos de actividades comerciales a las que asisten los consumidores para realizar sus compras.

Los valores del IPCA m/m superiores a lo esperado generalmente se consideran positivos para las cotizaciones del euro.

