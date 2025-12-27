Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras de la Industria Manufacturera en EE.UU. de S&P Global (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Alta
|52.2
|51.7
|
52.5
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|52.3
|
52.2
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El PMI Manufacturero de Markit indica los cambios en las condiciones comerciales en el sector manufacturero de los EE.UU. en el mes dado. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en empresas privadas del sector manufacturero.
A menudo, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en notar tales cambios. La muestra de la encuesta se elige de manera que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.
A diferencia del PMI publicado por el ISM, el PMI de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. Los gerentes de compras completan un cuestionario en el que valoran los principales parámetros de su trabajo:
- Volumen de la producción emitida (remesas)
- Nuevos pedidos
- Pedidos pendientes
- Precios pagados (por los materiales, servicios y bienes comprados en el proceso de producción)
- Precios recibidos
- Tiempos de entrega de los proveedores
- Inventarios
- Empleo
- Remesas futuras
A los encuestados se les pide que ofrezcan una estimación relativa, valorando si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. El índice se ajusta estacionalmente. A las empresas encuestadas se les asignan pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas por debajo de 50 denotan un empeoramiento de las condiciones comerciales.
El PMI es uno de los índices más populares, por lo que los analistas lo monitorean muy de cerca. Proporciona información operativa que cubre todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado referente a la producción y la inflación. El crecimiento del PMI manufacturero indica la presencia de condiciones favorables en el mercado y puede verse como positivo para el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras de la Industria Manufacturera en EE.UU. de S&P Global (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress