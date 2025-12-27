El PMI Manufacturero de Markit indica los cambios en las condiciones comerciales en el sector manufacturero de los EE.UU. en el mes dado. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en empresas privadas del sector manufacturero.

A menudo, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en notar tales cambios. La muestra de la encuesta se elige de manera que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

A diferencia del PMI publicado por el ISM, el PMI de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. Los gerentes de compras completan un cuestionario en el que valoran los principales parámetros de su trabajo:

Volumen de la producción emitida (remesas)

Nuevos pedidos

Pedidos pendientes

Precios pagados (por los materiales, servicios y bienes comprados en el proceso de producción)

Precios recibidos

Tiempos de entrega de los proveedores

Inventarios

Empleo

Remesas futuras

A los encuestados se les pide que ofrezcan una estimación relativa, valorando si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. El índice se ajusta estacionalmente. A las empresas encuestadas se les asignan pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas por debajo de 50 denotan un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI es uno de los índices más populares, por lo que los analistas lo monitorean muy de cerca. Proporciona información operativa que cubre todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado referente a la producción y la inflación. El crecimiento del PMI manufacturero indica la presencia de condiciones favorables en el mercado y puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

