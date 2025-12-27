CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Silf/Swedbank
Sector:
Negocios
Baja 57.8
55.6
Última versión
Anterior
57.8
Próxima versión
Anterior
El PMI Compuesto de Silf/Swedbank se publica desde 2019. Se trata de un indicador compuesto cuyo cálculo usa como base los PMI de la manufactura y el sector servicios. El índice permite valorar rápidamente el estado de la economía del país, y se relaciona bien con el crecimiento del PIB. Se publica el tercer día bancario de cada mes, a las 08:30, junto con el PMI del sector servicios.

Swedbank y Silf calculan el índice usando como base de una encuesta mensual realizada a alrededor de 400 gerentes de compras. Estos deben valorar la actividad de su empresa: si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. Los encuestados evalúan pedidos, producción, empleo, plazos de entrega e inventarios en almacenes.

En el índice resultante, el peso del valor del sector manufacturero es del 28%, mientras que el valor del sector servicios tiene un peso del 72%. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican un declive en la misma. Los valores se ajustan estacionalmente.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. El PMI se interpreta como un indicador principal de la producción y la inflación y, por consiguiente, es popular entre los analistas. El aumento del PMI Compuesto indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para la corona sueca.

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
57.8
55.6
oct 2025
55.3
57.1
sept 2025
57.1
53.9
ago 2025
53.9
50.3
jul 2025
50.3
51.5
jun 2025
51.5
50.3
may 2025
50.3
50.6
mar 2025
50.6
51.3
feb 2025
51.5
50.9
ene 2025
50.9
51.7
dic 2024
51.7
51.8
nov 2024
51.7
53.1
oct 2024
53.0
49.6
sept 2024
49.7
52.5
ago 2024
52.8
52.5
jul 2024
52.5
52.4
jun 2024
52.3
51.0
may 2024
50.8
49.1
abr 2024
49.0
53.0
mar 2024
52.8
50.6
feb 2024
50.1
50.2
ene 2024
50.5
49.8
dic 2023
49.7
48.6
nov 2023
48.5
47.8
oct 2023
47.7
45.4
sept 2023
45.4
47.6
ago 2023
48.1
51.9
jul 2023
51.3
45.7
jun 2023
45.8
46.8
may 2023
47.6
49.0
abr 2023
52.7
49.3
mar 2023
47.8
46.1
feb 2023
46.1
49.9
ene 2023
49.9
51.0
dic 2022
51.0
51.9
nov 2022
51.9
54.0
oct 2022
54.0
53.5
sept 2022
53.5
56.9
ago 2022
56.9
56.5
jul 2022
57.2
59.9
jun 2022
60.3
64.6
may 2022
64.6
64.5
abr 2022
64.4
61.2
mar 2022
63.1
65.0
feb 2022
65.3
66.8
ene 2022
66.9
65.9
dic 2021
65.8
67.1
nov 2021
67.2
66.9
oct 2021
67.0
68.2
sept 2021
68.2
63.7
