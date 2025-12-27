El PMI Compuesto de Silf/Swedbank se publica desde 2019. Se trata de un indicador compuesto cuyo cálculo usa como base los PMI de la manufactura y el sector servicios. El índice permite valorar rápidamente el estado de la economía del país, y se relaciona bien con el crecimiento del PIB. Se publica el tercer día bancario de cada mes, a las 08:30, junto con el PMI del sector servicios.

Swedbank y Silf calculan el índice usando como base de una encuesta mensual realizada a alrededor de 400 gerentes de compras. Estos deben valorar la actividad de su empresa: si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. Los encuestados evalúan pedidos, producción, empleo, plazos de entrega e inventarios en almacenes.

En el índice resultante, el peso del valor del sector manufacturero es del 28%, mientras que el valor del sector servicios tiene un peso del 72%. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican un declive en la misma. Los valores se ajustan estacionalmente.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. El PMI se interpreta como un indicador principal de la producción y la inflación y, por consiguiente, es popular entre los analistas. El aumento del PMI Compuesto indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para la corona sueca.

