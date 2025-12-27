Calendario económico
El crecimiento de los préstamos bancarios a/a muestra los cambios en los préstamos pendientes emitidos a consumidores y empresas indios. El índice mide los cambios año tras año. El Banco de la Reserva de la India (RBI) publica los datos sobre los préstamos mensualmente.
Los 39 bancos comerciales ofrecen los datos de origen para el cálculo del indicador, que abarcan aproximadamente el 90% de todos los préstamos. En el informe se incluyen los préstamos concedidos a hogares y empresas privadas. Estas últimas suponen la mayoría de los préstamos concedidos. Además del índice general, el Banco de la Reserva de la India publica datos aparte para cada sector (manufactura, agricultura, servicios).
El índice se utiliza para evaluar las potenciales ventas minoristas, reflejando el cambio en las tasas de interés y el estado de ánimo del consumidor. El crecimiento del índice indica un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial aumento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. Por consiguiente, un aumento en los préstamos bancarios indica la mejora en el sector bancario y en la economía nacional en su conjunto.
En general, el aumento de los préstamos bancarios se considera un factor favorable para la divisa nacional. Por el contrario, una desaceleración en el sector de préstamos puede tener un efecto negativo en las cotizaciones de la rupia india.
