Crecimiento de Préstamos de India Bank a/a (India Bank Loan Growth y/y)

País:
India
INR, Rupia india
Fuente:
Banco de la Reserva de la India (Reserve Bank of India)
Sector:
Dinero
Baja N/D 11.7%
11.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El crecimiento de los préstamos bancarios a/a muestra los cambios en los préstamos pendientes emitidos a consumidores y empresas indios. El índice mide los cambios año tras año. El Banco de la Reserva de la India (RBI) publica los datos sobre los préstamos mensualmente.

Los 39 bancos comerciales ofrecen los datos de origen para el cálculo del indicador, que abarcan aproximadamente el 90% de todos los préstamos. En el informe se incluyen los préstamos concedidos a hogares y empresas privadas. Estas últimas suponen la mayoría de los préstamos concedidos. Además del índice general, el Banco de la Reserva de la India publica datos aparte para cada sector (manufactura, agricultura, servicios).

El índice se utiliza para evaluar las potenciales ventas minoristas, reflejando el cambio en las tasas de interés y el estado de ánimo del consumidor. El crecimiento del índice indica un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial aumento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. Por consiguiente, un aumento en los préstamos bancarios indica la mejora en el sector bancario y en la economía nacional en su conjunto.

En general, el aumento de los préstamos bancarios se considera un factor favorable para la divisa nacional. Por el contrario, una desaceleración en el sector de préstamos puede tener un efecto negativo en las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Crecimiento de Préstamos de India Bank a/a (India Bank Loan Growth y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
12 dic 2025
N/D
11.7%
11.5%
28 nov 2025
11.5%
14 nov 2025
N/D
31 oct 2025
N/D
11.9%
11.5%
17 oct 2025
11.5%
11.7%
11.4%
3 oct 2025
11.4%
10.6%
10.4%
19 sept 2025
10.4%
10.3%
5 sept 2025
10.3%
10.0%
22 ago 2025
10.0%
10.2%
8 ago 2025
10.2%
10.0%
25 jul 2025
10.0%
10.0%
9.8%
11 jul 2025
9.8%
9.5%
27 jun 2025
9.5%
9.5%
9.6%
13 jun 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 may 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 may 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 may 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 abr 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 abr 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 mar 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 mar 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 feb 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 feb 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 ene 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 ene 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 dic 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 dic 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 nov 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 nov 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 nov 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 oct 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 oct 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 sept 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 sept 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 ago 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 ago 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 jul 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 jul 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 jun 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 jun 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 may 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 may 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 may 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 abr 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 abr 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 mar 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 mar 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 feb 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 feb 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 ene 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12345678
