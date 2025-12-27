CalendarioSecciones

Índice de Precios en el Sector no Manufacturero en EE.UU. de ISM (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Alta N/D 71.3
70.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios en el Sector no Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Refleja el cambio en los precios pagados por las empresas a los proveedores en el proceso de preparación de los servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran si los precios de los bienes y servicios utilizados en la producción han aumentado, disminuido o no han cambiado en el último mes. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Normalmente, el Índice de Precios en el Sector no Manufacturero de ISM suele estar estrechamente relacionado con otros datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento de los precios intermediarios en el sector servicios puede servir como un indicador de inflación avanzado: los productores tienen que pagar más a los proveedores, por ello es probable que el precio del producto final crezca.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
71.3
70.0
oct 2025
70.0
69.4
sept 2025
69.4
69.2
ago 2025
69.2
69.6
69.9
jul 2025
69.9
67.5
67.5
jun 2025
67.5
66.5
68.7
may 2025
68.7
63.8
65.1
abr 2025
65.1
62.9
60.9
mar 2025
60.9
58.4
62.6
feb 2025
62.6
58.8
60.4
ene 2025
60.4
62.6
64.4
dic 2024
64.4
57.7
58.2
nov 2024
58.2
57.8
58.1
oct 2024
58.1
57.8
59.4
sept 2024
59.4
57.3
57.3
ago 2024
57.3
57.4
57.0
jul 2024
57.0
57.2
56.3
jun 2024
56.3
58.7
58.1
may 2024
58.1
54.4
59.2
abr 2024
59.2
56.3
53.4
mar 2024
53.4
61.5
58.6
feb 2024
58.6
62.6
64.0
ene 2024
64.0
54.5
56.7
dic 2023
57.4
61.7
58.3
nov 2023
58.3
63.5
58.6
oct 2023
58.6
63.2
58.9
sept 2023
58.9
60.1
58.9
ago 2023
58.9
55.1
56.8
jul 2023
56.8
52.1
54.1
jun 2023
54.1
53.3
56.2
may 2023
56.2
57.8
59.6
abr 2023
59.6
59.9
59.5
mar 2023
59.5
65.2
65.6
feb 2023
65.6
64.5
67.8
ene 2023
67.8
65.5
68.1
dic 2022
67.6
71.5
70.0
nov 2022
70.0
73.6
70.7
oct 2022
70.7
71.3
68.7
sept 2022
68.7
69.8
71.5
ago 2022
71.5
76.5
72.3
jul 2022
72.3
81.6
80.1
jun 2022
80.1
83.9
82.1
may 2022
82.1
84.9
84.6
abr 2022
84.6
84.1
83.8
mar 2022
83.8
83.3
83.1
feb 2022
83.1
83.0
82.3
ene 2022
82.3
83.0
83.9
dic 2021
82.5
83.6
82.3
nov 2021
82.3
80.9
82.9
oct 2021
82.9
76.9
77.5
123
