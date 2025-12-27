El Índice de Precios en el Sector no Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Refleja el cambio en los precios pagados por las empresas a los proveedores en el proceso de preparación de los servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran si los precios de los bienes y servicios utilizados en la producción han aumentado, disminuido o no han cambiado en el último mes. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Normalmente, el Índice de Precios en el Sector no Manufacturero de ISM suele estar estrechamente relacionado con otros datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento de los precios intermediarios en el sector servicios puede servir como un indicador de inflación avanzado: los productores tienen que pagar más a los proveedores, por ello es probable que el precio del producto final crezca.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores: