Balanza Fiscal de México (Mexico Fiscal Balance)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fuente:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Secretariat of Finance and Public Credit)
Sector:
Comercio
Baja Mex$​-16.753 B Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
Mex$​-0.900 B
Mex$​-16.753 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
La Balanza Fiscal de México muestra el uso de los recursos financieros por parte del gobierno de México o del sector público. La Balanza Fiscal se calcula como la diferencia entre los ingresos y los gastos durante el periodo reportado. Cuando los ingresos superan al gasto, se forma un superávit presupuestario. De lo contrario, se dará un déficit comercial. Un valor de la Balanza Fiscal por encima de cero se considera positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Fiscal de México (Mexico Fiscal Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
Mex$​-16.753 B
Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
sept 2025
Mex$​-198.109 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-22.475 B
ago 2025
Mex$​-21.031 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-108.615 B
jul 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
jun 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
may 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
abr 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
mar 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
feb 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
ene 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
dic 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
nov 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
oct 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
sept 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
ago 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
jul 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
jun 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
may 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
abr 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
mar 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
feb 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
ene 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
dic 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
nov 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
oct 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
sept 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
ago 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
jul 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
jun 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
may 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
abr 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
mar 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
feb 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
ene 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
dic 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
nov 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
oct 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
sept 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
ago 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
jul 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
jun 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
may 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
abr 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
mar 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
feb 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
ene 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
dic 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
nov 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
oct 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
sept 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
