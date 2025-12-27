La Balanza Fiscal de México muestra el uso de los recursos financieros por parte del gobierno de México o del sector público. La Balanza Fiscal se calcula como la diferencia entre los ingresos y los gastos durante el periodo reportado. Cuando los ingresos superan al gasto, se forma un superávit presupuestario. De lo contrario, se dará un déficit comercial. Un valor de la Balanza Fiscal por encima de cero se considera positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Fiscal de México (Mexico Fiscal Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).