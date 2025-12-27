El indicador económico de la Tasa de Desempleo de Italia mide el porcentaje de personas desempleadas entre la fuerza laboral total. Una persona desempleada se define como alguien de 15 a 74 años sin trabajo, que ha buscado empleo activamente durante las últimas cuatro semanas y está disponible para comenzar a trabajar dentro de las próximas dos semanas. Este indicador de mes a mes mide el cambio en la tasa de desempleo en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se ajusta de manera estacional.

Estadísticas recientes muestran que la tasa de desempleo puede ser mayor en algunas de las regiones del sur de Italia, mientras que es menor en las regiones situadas en el norte. Las tasas nacionales de desempleo juvenil son todavía más altas. Como consecuencia de ello, muchos jóvenes viven con sus padres.

Las tendencias descendentes tienen un efecto positivo en la divisa de un país (el EUR para Italia), porque las personas que trabajan gastan más dinero, y dado que el consumo representa una parte significativa del PIB, los valores más bajos a lo esperado se consideran positivos para el EUR (alcistas). Los valores crecientes conllevan la pérdida de ingresos para las personas y una mayor presión sobre el gobierno debido a las prestaciones sociales, y por lo tanto, las tasas de desempleo altas se consideran negativas (bajistas) para el EUR.

