Calendario económico
Calendario económico e indicadores de China
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.9%
|3 T 2024
|0.7%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|5.0%
|nov 2024
|5.0%
|Mensual
|IPC a/a
|0.7%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Balance Comercial
|¥692.80 B
|nov 2024
|¥679.10 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.27 01:30, CNY, Beneficio Industrial YTD a/a, Actual: 0.1%, Anterior: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, PMI Manufacturero, Pronóstico: 49.3, Anterior: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, PMI no Manufacturero, Pronóstico: 49.9, Anterior: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, PMI Compuesto, Anterior: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, PMI Manufacturero Caixin, Pronóstico: 50.1, Anterior: 49.9
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PIB YTD a/a
|4.8%
|3 T 2024
|5.0%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto a/a
|4.6%
|3 T 2024
|4.7%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.9%
|3 T 2024
|0.7%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|5.0%
|nov 2024
|5.0%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|0.7%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.1%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-2.2%
|nov 2025
|-2.1%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Base Monetaria M2 del PBC a/a
|N/D
|nov 2025
|8.2%
|Mensual
|Crecimiento de Nuevos Préstamos del PBC a/a
|N/D
|nov 2025
|6.5%
|Mensual
|Inversión Extranjera Directa YTD a/a
|-7.5%
|nov 2025
|-10.3%
|Mensual
|Nuevos Préstamos del PBC
|N/D
|nov 2025
|¥-0.020 T
|Mensual
|Reservas de Moneda Extranjera
|$3.346 T
|nov 2025
|$3.343 T
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|¥692.80 B
|nov 2024
|¥679.10 B
|Mensual
|Balanza Comercial USD
|$97.44 B
|nov 2024
|$95.72 B
|Mensual
|Exportaciones USD a/a
|6.7%
|nov 2024
|12.7%
|Mensual
|Exportaciones a/a
|5.8%
|nov 2024
|11.2%
|Mensual
|Importaciones USD a/a
|-3.9%
|nov 2024
|-2.3%
|Mensual
|Importaciones a/a
|-4.7%
|nov 2024
|-3.7%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Beneficio Industrial YTD a/a
|0.1%
|nov 2025
|1.9%
|Mensual
|Beneficio Industrial a/a
|0.8%
|jun 2022
|-6.5%
|Mensual
|Inversión en Activos Fijos a/a
|-2.6%
|nov 2025
|-1.7%
|Mensual
|PMI Compuesto
|49.7
|nov 2025
|50.0
|Mensual
|PMI Compuesto de Caixin
|51.2
|nov 2025
|51.8
|Mensual
|PMI Manufacturero
|49.2
|nov 2025
|49.0
|Mensual
|PMI Manufacturero Caixin
|49.9
|nov 2025
|50.6
|Mensual
|PMI Servicios Caixin
|52.1
|nov 2025
|52.6
|Mensual
|PMI no Manufacturero
|49.5
|nov 2025
|50.1
|Mensual
|Producción Industrial YTD a/a
|6.0%
|nov 2025
|6.1%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|4.8%
|nov 2025
|4.9%
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas YTD a/a
|4.0%
|nov 2025
|4.3%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.3%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual