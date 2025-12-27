CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de China

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.9% 3 T 2024 0.7% Trimestral
Tasa de Desempleo 5.0% nov 2024 5.0% Mensual
IPC a/a 0.7% nov 2025 0.2% Mensual
Balance Comercial ¥​692.80 B nov 2024 ¥​679.10 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.27 01:30, CNY, Beneficio Industrial YTD a/a, Actual: 0.1%, Anterior: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, PMI Manufacturero, Pronóstico: 49.3, Anterior: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, PMI no Manufacturero, Pronóstico: 49.9, Anterior: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, PMI Compuesto, Anterior: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, PMI Manufacturero Caixin, Pronóstico: 50.1, Anterior: 49.9

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
PIB YTD a/a 4.8% 3 T 2024 5.0% Trimestral
Producto Interior Bruto a/a 4.6% 3 T 2024 4.7% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.9% 3 T 2024 0.7% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 5.0% nov 2024 5.0% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 0.7% nov 2025 0.2% Mensual
IPC m/m -0.1% nov 2025 0.2% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -2.2% nov 2025 -2.1% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Base Monetaria M2 del PBC a/a N/D nov 2025 8.2% Mensual
Crecimiento de Nuevos Préstamos del PBC a/a N/D nov 2025 6.5% Mensual
Inversión Extranjera Directa YTD a/a -7.5% nov 2025 -10.3% Mensual
Nuevos Préstamos del PBC N/D nov 2025 ¥​-0.020 T Mensual
Reservas de Moneda Extranjera $​3.346 T nov 2025 $​3.343 T Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial ¥​692.80 B nov 2024 ¥​679.10 B Mensual
Balanza Comercial USD $​97.44 B nov 2024 $​95.72 B Mensual
Exportaciones USD a/a 6.7% nov 2024 12.7% Mensual
Exportaciones a/a 5.8% nov 2024 11.2% Mensual
Importaciones USD a/a -3.9% nov 2024 -2.3% Mensual
Importaciones a/a -4.7% nov 2024 -3.7% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Beneficio Industrial YTD a/a 0.1% nov 2025 1.9% Mensual
Beneficio Industrial a/a 0.8% jun 2022 -6.5% Mensual
Inversión en Activos Fijos a/a -2.6% nov 2025 -1.7% Mensual
PMI Compuesto 49.7 nov 2025 50.0 Mensual
PMI Compuesto de Caixin 51.2 nov 2025 51.8 Mensual
PMI Manufacturero 49.2 nov 2025 49.0 Mensual
PMI Manufacturero Caixin 49.9 nov 2025 50.6 Mensual
PMI Servicios Caixin 52.1 nov 2025 52.6 Mensual
PMI no Manufacturero 49.5 nov 2025 50.1 Mensual
Producción Industrial YTD a/a 6.0% nov 2025 6.1% Mensual
Producción industrial a/a 4.8% nov 2025 4.9% Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas YTD a/a 4.0% nov 2025 4.3% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.3% nov 2025 2.9% Mensual