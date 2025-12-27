Las exportaciones a/a muestran el cambio en las exportaciones de bienes y servicios en Corea del Sur en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las exportaciones se usa a la hora de valorar la actividad del comercio exterior de Corea del Sur y la demanda de productos de los fabricantes de Corea del Sur fuera del país. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones de Corea del Sur a/a (South Korea Exports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).