Exportaciones de Corea del Sur a/a (South Korea Exports y/y)

País:
Corea del Sur
KRW, El won surcoreano
Fuente:
Servicio de Aduanas de Corea del Sur (Korea Customs Service)
Sector:
Comercio
Baja 8.4% 8.4%
8.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
5.5%
8.4%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las exportaciones a/a muestran el cambio en las exportaciones de bienes y servicios en Corea del Sur en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las exportaciones se usa a la hora de valorar la actividad del comercio exterior de Corea del Sur y la demanda de productos de los fabricantes de Corea del Sur fuera del país. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones de Corea del Sur a/a (South Korea Exports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
8.4%
8.4%
8.4%
nov 2025 prelim.
8.4%
0.4%
3.5%
oct 2025
3.5%
3.6%
3.6%
oct 2025 prelim.
3.6%
6.4%
12.6%
sept 2025
12.6%
12.7%
12.7%
sept 2025 prelim.
12.7%
1.2%
1.2%
ago 2025
1.2%
1.3%
1.3%
ago 2025 prelim.
1.3%
5.8%
jul 2025
5.8%
5.9%
5.9%
jul 2025 prelim.
5.9%
3.5%
4.3%
jun 2025
4.3%
4.3%
4.3%
jun 2025 prelim.
4.3%
8.7%
-1.3%
may 2025
-1.3%
-1.3%
-1.3%
may 2025 prelim.
-1.3%
-1.9%
3.7%
abr 2025
3.7%
3.7%
3.7%
abr 2025 prelim.
3.7%
-6.4%
3.0%
mar 2025
3.0%
-3.8%
3.1%
mar 2025 prelim.
3.1%
-3.8%
0.7%
feb 2025
0.7%
1.0%
1.0%
feb 2025 prelim.
1.0%
-3.3%
-10.2%
ene 2025
-10.2%
-10.3%
-10.3%
ene 2025 prelim.
-10.3%
2.2%
6.6%
dic 2024
6.6%
6.6%
6.6%
dic 2024 prelim.
6.6%
-1.1%
1.4%
nov 2024
1.4%
1.4%
1.4%
nov 2024 prelim.
1.4%
7.6%
4.6%
oct 2024
4.6%
4.6%
4.6%
oct 2024 prelim.
4.6%
8.4%
7.5%
sept 2024
7.5%
7.5%
7.5%
sept 2024 prelim.
7.5%
6.6%
11.2%
ago 2024
11.2%
11.4%
11.4%
ago 2024 prelim.
11.4%
9.2%
13.9%
jul 2024
13.9%
13.9%
13.9%
jul 2024 prelim.
13.9%
15.1%
5.1%
jun 2024
5.1%
5.1%
5.1%
jun 2024 prelim.
5.1%
11.5%
11.5%
may 2024
11.5%
11.7%
11.7%
may 2024 prelim.
11.7%
14.0%
13.8%
abr 2024
13.8%
13.8%
13.8%
abr 2024 prelim.
13.8%
-2.5%
3.1%
mar 2024
3.1%
3.1%
3.1%
mar 2024 prelim.
3.1%
14.7%
4.8%
feb 2024
4.8%
4.8%
feb 2024 prelim.
4.8%
21.5%
18.0%
ene 2024
18.0%
18.0%
18.0%
ene 2024 prelim.
18.0%
4.1%
5.0%
dic 2023
5.0%
5.1%
5.1%
dic 2023 prelim.
5.1%
7.7%
nov 2023
7.7%
7.8%
7.8%
nov 2023 prelim.
7.8%
0.4%
5.1%
