Los Índices de Gerentes de Compras Alemanes (PMI) son compilados por IHS Markit y se basan en encuestas realizadas a los representantes de una muestra representativa de 1000 compañías en la industria y los servicios. Los índices Flash se basan en aproximadamente el 85% de los comentarios de la encuesta mensual y, por lo tanto, ofrecen una valoración anticipada detallada de los PMI finales.

El PMI de compuesto de consumo supone el promedio ponderado del índice de producción y el índice de actividad comercial de los servicios.

El índice de actividad comercial en el sector servicios es el equivalente directo del índice de producción industrial y se basa en la pregunta "¿Es la actividad comercial en su empresa mayor, igual o menor que hace un mes?" El Índice de Gerentes de Compras para la Industria consiste en la combinación ponderada de los cinco siguientes subíndices (ponderación entre paréntesis): nuevos pedidos (0.3), producción (0.25), empleo (0.2), tiempos de entrega (0.15), existencias de materias primas (0.1). El índice de tiempos de entrega es un índice inverso. El índice de producción industrial se basa en la pregunta "¿Es el rendimiento/producción en su empresa mayor, igual o menor que hace un mes?"

Los promedios entre las estimaciones previas y los PMI finales (valor final menos valor instantáneo) difieren apenas ligeramente, según las series de datos históricos disponibles desde enero de 2006.

El Índice de Gerentes de Compras de Alemania (Einkaufsmanagerindex™/Purchasing Managers' Index® (EMI™, PMI®)) monitorea la situación económica real en el sector privado en el momento más pronto posible, mostrando el desarrollo de las ventas, el empleo, los inventarios y los precios. Los responsables de la toma de decisiones en las empresas, los gobiernos y los investigadores económicos de las instituciones financieras tienen en alta consideración los índices y los usan con frecuencia. Estos ofrecen información adecuada para una mejor comprensión del entorno económico y sirven como orientación a la hora de tomar decisiones sobre la estrategia corporativa y de inversión. Los PMI también cumplen un papel especialmente importante en las decisiones de la tasa de interés de muchos bancos centrales (incluido el Banco Central Europeo). Los PMI son los primeros indicadores principales disponibles para ofrecer información mensual sobre el desarrollo real de la economía, mucho antes que las estadísticas oficiales.

El índice es un indicador avanzado para la economía en su conjunto. El aumento del PMI combinado indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores: