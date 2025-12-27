CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Construcción de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 48.2
50.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
48.2
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI (Índice de Gerentes de Compras) de la Construcción de Italia es reunido y publicado por IHS Markit. El indicador muestra el nivel de actividad de los gerentes de compras del sector de la construcción en el país.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras en más de 200 empresas de construcción de Italia con una gran contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:

  • La actividad empresarial general
  • La actividad en la construcción de viviendas
  • La actividad de la construcción comercial
  • La actividad de la ingeniería civil
  • Los nuevos pedidos
  • El empleo
  • El número de compras
  • Los tiempos de entrega de los proveedores
  • Los precios de los insumos
  • El trabajo con subcontratistas (actividad, disponibilidad, tarifas, calidad)
  • La producción futura a corto plazo

Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Los valores superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la construcción. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector de la construcción y la inflación. Un aumento del PMI de la Construcción indica que las condiciones de mercado son favorables y puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Construcción de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
48.2
50.7
oct 2025
50.7
49.8
sept 2025
49.8
47.7
ago 2025
47.7
48.3
jul 2025
48.3
50.2
jun 2025
50.2
50.5
may 2025
50.5
50.1
abr 2025
50.1
52.4
mar 2025
52.4
48.2
feb 2025
48.2
50.9
ene 2025
50.9
51.2
dic 2024
51.2
48.5
nov 2024
48.5
48.2
oct 2024
48.2
47.8
sept 2024
47.8
46.6
ago 2024
46.6
45.0
jul 2024
45.0
46.0
jun 2024
46.0
49.0
may 2024
49.0
48.5
abr 2024
48.5
50.3
mar 2024
50.3
50.3
feb 2024
50.3
51.6
ene 2024
51.6
55.2
dic 2023
55.2
52.9
nov 2023
52.9
51.8
oct 2023
51.8
49.8
sept 2023
49.8
47.7
ago 2023
47.7
48.0
jul 2023
48.0
48.6
jun 2023
48.6
47.9
may 2023
47.9
49.0
abr 2023
49.0
47.4
mar 2023
47.4
48.9
feb 2023
48.9
48.2
ene 2023
48.2
47.0
dic 2022
47.0
52.0
nov 2022
52.0
48.1
oct 2022
48.1
46.7
sept 2022
46.7
41.2
ago 2022
41.2
46.2
jul 2022
46.2
50.4
jun 2022
50.4
54.3
may 2022
54.3
59.0
abr 2022
59.0
62.9
mar 2022
62.9
68.5
feb 2022
68.5
68.2
ene 2022
68.2
65.5
dic 2021
65.5
65.5
nov 2021
65.5
58.6
oct 2021
58.6
56.6
12
